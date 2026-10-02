„In liebevoller Erinnerung“So wird Luna Jordan (†25) in „Jenseits der Spree“ verabschiedet

„Plötzlich und unerwartet“ starb am 13. Mai dieses Jahres eines der größten Schauspieltalente des Landes. Der Tod von Luna Jordan im Alter von 25 Jahren hat weit über ihre Branche hinaus Betroffenheit ausgelöst. Die gebürtige Berlinerin war zuletzt für etliche namhafte Produktionen engagiert, unter anderem für die ZDF-Serie „Jenseits der Spree“. Wenn am 16. Oktober die sechste Staffel des Freitagskrimis startet, wird Jordan ein letztes Mal in ihrer Rolle zu sehen sein. Das bestätigte das ZDF auf Anfrage der Agentur teleschau.

Szene aus der letzten „Jenseits der Spree“-Folge mit Luna Jordan: Carlotta Heffler (Lea Zoë Voss, Mitte) und Stella Heffler (Luna Jordan, links) besuchen Emmi Heffler (Bella Bading) im Krankenhaus. Stella tritt am nächsten Tag ihre Reise um die Welt an. (Bild: ZDF/Tom Keller) Copyright: ZDF/Tom Keller

Luna Jordan spielte in „Jenseits der Spree“ ab der ersten Folge im Jahr 2021 Stella, die Tochter des von Jürgen Vogel gespielten Kriminalhauptkommissars Robert Heffler. Der Auftakt zu Staffel sechs trägt den Titel „Kontrollverlust“. Es geht um den Tod eines Wachmanns im Fußballstadion „Alte Försterei“.

Das Ausscheiden der Figur Stella griff Drehbuchautor Etienne Heimann mit einer bevorstehenden Weltreise auf. Stella verabschiedet sich für eine längere Zeit nach Südamerika. Über die tragischen Hintergründe werden die Zuschauerinnen und Zuschauer schon eingangs aufgeklärt. „Zu Beginn der Folge wird eine Tafel zu sehen sein, auf der die Worte 'In liebevoller Erinnerung an Luna Jordan' zu lesen sind“, informiert das ZDF auf Anfrage.

„Wake Up“: Weitere ZDF-Serie wurde kurz nach Luna Jordans Tod fertiggestellt

In der Serie „Wake Up“ spielt Luna Jordan die junge Angstpatientin Emma, die an der Studie einer Nanobot-Forscherin teilnimmt. (Bild: ZDF / Frank Dicks) Copyright: ZDF / Frank Dicks

„Jenseits der Spree“ ist nicht die einzige Serie des Zweiten, in der die verstorbene Schauspielerin posthum zu sehen ist. Am Freitag, 23. Oktober, 10 Uhr, startet zunächst im ZDF-Streamingangebot „Wake Up“, eine laut Ankündigung „sechsteilige Near-Future-Dramaserie“.

Luna Jordan spielt hier eine junge Frau namens Emilia, die im Rahmen einer Angsttherapie eine spektakuläre Erfahrung macht: Das Bewusstsein ihrer Schwester Clara (Alicia von Rittberg), die nach einem Ski-Unfall im Koma liegt, wandert in ihren Körper. Beim Filmfest München wurde das Produzenten-Team 2026 mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis für die beste TV-Serie ausgezeichnet. Im linearen Fernsehen ist die Serie, die kurz nach Luna Jordans Tod fertiggestellt wurde, ab Mittwoch, 28. Oktober, 21.45 Uhr, bei ZDFneo zu sehen. (tsch)