In Lola Weipperts Brust wurde erneut ein Tumor entdeckt„Nehmt Veränderungen ernst“

Lola Weippert hatte in der Vergangenheit häufiger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Sommer 2024 machte sie öffentlich, dass bei ihr ein gutartiger Tumor in der Brust entdeckt wurde. Wie die ARD-Moderatorin nun bei Instagram offenbarte, kam es nun zu einem erneuten Fund. „Jetzt wurde auch in meiner anderen Brust ein neuer Tumor gefunden“, schreibt Weippert in dem Beitrag. Sie wisse „nicht genau, was das bedeutet“ und müsse „weitere Untersuchungen abwarten“.

An ihre Follower richtet die 30-Jährige auch anlässlich des Brustkrebsmonats einen eindringlichen Appell: „Bitte hört auf euren Körper. Nehmt Veränderungen ernst. Schiebt Untersuchungen und Vorsorge nicht auf, weil gerade 'keine Zeit' ist oder ihr denkt, es wird schon nichts sein. Lieber einmal zu viel untersuchen lassen als einmal zu spät.“

Lola Weippert rät ihren Fans, „sich selbst wichtig genug zu nehmen“

„Sich selbst wichtig genug zu nehmen, einen Termin zu vereinbaren, Veränderungen abklären zu lassen oder die Menschen, die man liebt, daran zu erinnern, all das können kleine Schritte sein, die am Ende unglaublich wichtig werden“, mahnt Weippert. Die „deep und deutlich“-Gastgeberin hofft, dass ihr Post genau „die Erinnerung“ sein könne, „die jemand gebraucht hat“.

Bereits vor zwei Jahren hatte Weippert ihre Fans über den ersten Tumor-Fund auf dem Laufenden gehalten. Damals zeigte sie auf ihrem Instagram-Kanal Ultraschallbilder des Tumors und informierte später darüber, dass es sich um einen gutartigen Tumor handle. Sie sei „so unendlich dankbar“, erklärte die Influencerin damals.

Mit gesundheitlichen Herausforderungen geht Lola Weippert seit jeher offen um. Unter anderem teilte sie im Sommer 2025 Bilder aus dem Krankenhaus. Später erklärte sie, an einer Hirnhautentzündung gelitten zu haben. Bekannt ist zudem, dass der TV-Star an Endometriose, einer chronischen, schmerzhaften Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut leidet. Darüber hinaus machte Weippert vor einigen Jahren ihre ADHS-Diagnose öffentlich.

Ein Beitrag geteilt von Lola - Moderatorin 🎥 (@lolaweippert) (tsch)