Tokio Hotel feiern dieses Jahr 25-jähriges Band-Bestehen - und nehmen die Fans in ihrem neuen Podcast „Zugabe im Tokio Hotel“ mit auf eine Reise durch die letzten Jahrzehnte. Dabei schauen die Mitglieder nicht nur auf die Erfolge zurück, sondern auch auf schwierige Zeiten. In der ersten Folge offenbaren sie den „größten Fehler ihrer Karriere“.

Auch wenn Bill und Tom Kaulitz mittlerweile seit 16 Jahren Los Angeles ihre Heimat nennen, haben sie sich als Band einst dagegen gesträubt, in den USA zu bleiben. Bassist Georg Listing erinnert sich: „Ich finde, LA hat schon auch eine wichtige Bedeutung für die Band.“ Denn dort gewannen Tokio Hotel 2008 als erste deutsche Band einen „Moonman“ bei den „MTV Video Music Awards“. Wie Tom Kaulitz erklärt, hätten sie bei dem Newcomer-Award damit heutige Superstars wie „Katy Perry, Taylor Swift und Miley Cyrus ausgestochen“.

„Und danach dachten wir, es ist eine super Idee jetzt das Land zu verlassen“, witzelt Georg und gibt zu: „Das ist wahrscheinlich der größte Fehler, den wir in unserer Karriere gemacht haben.“ Laut Bill Kaulitz sei es ebenfalls ein Fehler gewesen, „dass wir erst so spät dahingezogen sind. Wir hätten schon viel früher dahinziehen sollen.“ Nach den „MTV Video Music Awards“ „gings für uns gerade richtig los“, weiß Tom Kaulitz. „Wir haben Erfolg gehabt in Amerika, und dann hätten wir weitermachen sollen.“

Bill Kaulitz: „Das haben wir, glaube ich, noch nie jemandem gesagt“

Die Band hatte damals einen Vertrag mit dem Label Interscope abgeschlossen, entschied sich aber dennoch, nach Europa zurückzukehren und dort auf ihrem Erfolg aufzubauen. Bill Kaulitz erinnert sich zudem an ein weiteres Projekt, das der Gruppe in den USA vorgeschlagen wurde: „Die wollten damals, dass wir in ein Haus ziehen und uns filmen lassen“, verrät er.

Sein Bruder Tom ist sich sicher: „Die wollten uns wieder zurücklocken.“ Die Band habe sich jedoch gegen die USA und für Europa entschieden, „wir haben gesagt, wir spielen hier große Konzerte, wir wollen nicht noch mal von unten anfangen“, erinnert sich der Ehemann von Heidi Klum. „Das haben wir, glaube ich, noch nie jemandem gesagt“, merkt Bill Kaulitz an.

Die Idee des Labels sei es gewesen ein Bandhaus zu mieten, das mit Kameras bestückt ist. Man habe auf diese Weise die deutschen Rocker als „Newcomer bis nach ganz oben in Amerika“ begleiten wollen. „Das war karrieretechnisch der größte Fehler“, bestätigt Tom Kaulitz erneut. 2010 zog es ihn und seinen Bruder dann aber doch langfristig in die Vereinigten Staaten: „Das war für die Psyche und rückblickend natürlich auch für die Karriere dann wieder eine gute Entscheidung, zurück nach Amerika zu gehen.“ Bill Kaulitz stimmt zu: „Rückblickend ist alles genauso gelaufen, wie es sein sollte.“ (tsch)