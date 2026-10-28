Inka Bause spricht über ihren Beziehungsstatus„Deswegen lerne ich ja auch keinen Mann kennen“

„Sei du selbst“, rät Inka Bause den Landwirten kurz vor Beginn der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel. In einem auf dem Instagram-Kanal der RTL-Kuppelshow veröffentlichten Video erklärt sie: „Du bist ein Bauer! Du kannst in der Latzhose kommen, ist mir alles egal. Aber sei du selbst. Nur so gewinnst du.“

Die Moderatorin halte es nicht für zielführend, wenn man „beim Scheunenfest irgendwie mit einem Anzug und einem Schlips“ auftauche und sich dann auch im weiteren Verlauf der Dreharbeiten verstellen müsse. „Sei einfach, wie du bist. Das nimmt dir so viel Stress“, empfiehlt Bause. Zudem scherzt der seit vielen Jahren alleinstehende TV-Star: „Ich bin ja auch so, wie ich bin. Deswegen lerne ich ja auch keinen Mann kennen.“

Inka Bause verrät: Dieser Satz ist am „Bauer sucht Frau“-Set verboten

In dem Clip verrät die 57-Jährige zudem, welche Neuerungen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer in den neuen Folgen des Datingformats warten. „Bei uns ist jedes Jahr ein bisschen was anders, weil wir wollen nicht in starren Mustern arbeiten“, betont Bause. Der Satz „Das haben wir schon immer so gemacht“ sei deshalb am Set verboten.

„Es wird wieder neue Beginne geben, neue Gespräche geben“, sagt Bause in Bezug auf den bevorstehenden Staffelauftakt. Man wolle künftig „viel mehr“ filmen, „eben auch Behind the Scenes: Wie lerne ich die Bauern kennen und die Frauen kennen?“ Die Gastgeberin verspricht: „Das, was in der Vergangenheit oft hinter der Kamera passierte, das nehmen wir jetzt alles mit.“ Grund hierfür sei die Resonanz des Publikums: „Wir merken, ihr seid neugierig. Und das wollen wir natürlich auch befriedigen.“

Die inzwischen 22. Staffel von „Bauer sucht Frau“ startet am Montag, 9. November, um 20.15 Uhr. RTL sendet die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ immer montags und dienstags, jeweils zur Primetime. Im Anschluss an die Montags-Folgen zeigt der Sender schließlich auch neue Ausgabe der Reihe „Ralf, der Bauernreporter“.

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