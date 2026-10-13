Insider packt im ZDF über Fake-Bewertungen in Online-Shops aus„Deshalb sind sie so schwer zu erkennen“

„Bewertungen sind in der heutigen Konsumwelt das A und O. Ohne Bewertung verkauft sich nichts.“ Das sagt der Handels- und Digital-Experte Alexander Graf in der neuen ZDF-Verbraucherreportage „Die Tricks der Onlinehändler - mit Pia Osterhaus“. Kein Wunder, dass viele Anbieter auf Onlineshopping-Plattformen es nicht dem Zufall überlassen, ob und wie ihre Produkte rezensiert werden.

Reporterin Pia Osterhaus macht im Film einen Insider ausfindig, der behauptet, dass weltweit rund 400.000 Menschen in seinem Auftrag Waren kaufen und anschließend im Sinne seiner Kunden bewerten. „Viele denken, diese Fake-Bewertungen werden von der KI oder irgendwelchen Chatbots geschrieben“, sagt der anonymisierte Mann. Das stimme aber nicht: „Denn in den meisten Shops muss man das Produkt erst kaufen, sonst kann man gar keine Bewertung schreiben. Also braucht man echte Menschen, die ein Produkt bestellen.“

Fake-Bewertungen sind schlecht nachzuweisen

Ein vergleichsweise aufwendiges und kostspieliges Manipulationsverfahren also. Doch offenbar ein lohnendes. Und eines, das schwer aufzudecken ist. „Deshalb sind Fake-Bewertungen so schwer zu erkennen“, sagt der Insider vor der ZDF-Kamera. „Denn echte Menschen bestellen und bewerten am Ende“ - aber eben nicht wahrheitsgetreu, sondern so, wie es der Kunde will.

Pia Osterhaus deckt im Auftrag des ZDF „Die Tricks der Onlinehändler“ auf. (Bild: ZDF/Christopher Scheit) Copyright: ZDF/Christopher Scheit

Auf Anfrage des ZDF geben große Onlinehandels-Plattformen zu verstehen, dass man bemüht sei, mithilfe von KI und externen Dienstleistern solchen Betrug aufzudecken. Amazon lässt in einer im Film zitierten Stellungnahme wissen: „Zusätzlich zu den proaktiven Technologien (...) bieten juristische Mittel eine effektive Möglichkeit, Anbieter von gefälschten Rezensionen zu stoppen.“

Yasmin Merz, Professorin für digitales Marketing, zeigt sich von den Gegenmaßnahmen wenig beeindruckt: „Letztendlich gibt es aber eben noch genügend Fake-Bewertungen, die eben nicht gelöscht werden, weil man Bewertungen braucht und weil man es schlecht nachweisen kann.“

„Dann ist das ja eigentlich eine Lüge“

Ein anderer Trick, der User zum Betätigen des Kauf-Buttons verleiten soll, sind vermeintliche Rabatt-Countdowns. „Das ist einfach nur ein Verkaufs-Tool, fall' ich nicht drauf rein“, sagt ein Passant bei einer Straßenumfrage für die ZDF-Doku. Die Skepsis scheint berechtigt.

Pia Osterhaus trifft einen weiteren anonymisierten Insider in Frankfurt. Der IT-Experte, der Web-Shops programmiert, erklärt die technischen Hintergründe: „Wenn die Zeit abgelaufen ist, beziehungsweise wenn die Seite neu geladen wird, lädt der gesamte Quellcode erneut, und dann fängt der Countdown wieder bei der fest eingestellten Zeit an.“ Die Reporterin erwidert: „Dann ist das ja eigentlich eine Lüge.“ Der Experte bestätigt es ohne Umschweife: „Wenn diese Anfragen an uns gestellt werden, raten wir immer von der Täuschung ab. Aber wenn der Kunde das möchte, ist der Kunde König.“

Das ZDF-Team hat bei seiner Recherche etliche solcher Fake-Countdowns entdeckt und die Verantwortlichen mit ihnen konfrontiert. Im Film heißt es dazu: „Wir haben die Anbieter um Stellungnahme gebeten. Geantwortet hat niemand.“

„Die Tricks der Onlinehändler - mit Pia Osterhaus“ ist am Dienstag, 13. Oktober, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen und schon vorab in der ZDF-Mediathek. (tsch)