Die ARD-Produktion „Der talentierte Mr. F“ hat am Montagabend bei der Verleihung der International Emmys einen der begehrten US-Fernsehpreise gewonnen. Ausgezeichnet wurde der Dokumentarfilm in der Kategorie „Arts Programming“ (Kunst-Produktionen).

Der Film von Regisseur Igor Plischke erzählt die unglaubliche, aber Geschichte zweier Berliner Filmstudenten: Julius Drost und Moritz Henneberg arbeiten über Jahre an einem Animationsfilm namens „Butty“, in dem ein kleiner Roboter die Hauptrolle spielt. Sie veröffentlichen ihn online und hoffen auf internationale Aufmerksamkeit. Doch dann erleben sie eine böse Überraschung: Ein amerikanischer Filmemacher hat ihren Film offenbar gestohlen, Titel und Abspann verändert und gibt ihn als sein eigenes Werk aus. Plötzlich wird er auf Filmfestivals und sogar im US-Fernsehen als großes Nachwuchstalent gefeiert.

Auch ZDF-Produktion nominiert

Filmemacher Julius Drost (links) und Produzent Christopher Zwickler bei der Verleihung der 54. International Emmy Awards. (Bild: Getty Images/Arturo Holmes) Copyright: Getty Images/Arturo Holmes

Die beiden Studenten beschließen, den mutmaßlichen Betrüger aufzuspüren. Unter einem Vorwand reisen sie in die USA, um ihn zur Rede zu stellen. Was als Suche nach Gerechtigkeit beginnt, entwickelt sich zu einer ebenso absurden wie spannenden Begegnung mit einem Hochstapler. Der Film steht derzeit in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Ebenfalls nominiert für einen International Emmy war die ZDF-Kinderanimationsserie „Lenas Hof“, die allerdings leer ausging. Die International Emmy Awards sind die internationalen Fernsehpreise der amerikanischen International Academy of Television Arts & Sciences (IATAS). Sie zeichnen herausragende Fernsehproduktionen aus, die außerhalb der USA produziert wurden. Damit sind sie das internationale Gegenstück zu den amerikanischen Primetime Emmy Awards.

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