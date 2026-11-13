„Irgendwann aus den Augen verloren“Dinner-Gastgeberin rührt mit ihrer Liebesgeschichte

Alte Liebe rostet nicht - und manchmal braucht es nur einen Wisch nach rechts, um sie wiederzufinden. Beim Finale von „Das perfekte Dinner“ (VOX) in Ostwestfalen-Lippe steht die Gütersloher Gastgeberin Karin (59) im Mittelpunkt. Ihr Mann Andreas (59) ist nicht nur ihre große Liebe, sondern auch ihre fleißige Küchenhilfe: „Zu deinen Diensten!“

Karin (59) hat einen Zierteich mit mehreren Koi-Karpfen „geerbt“. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Beim gemeinsamen Kochen erzählen sie ihre ganz besondere Geschichte. Kennengelernt haben sie sich mit 15 Jahren bei einem Schreibmaschinenkurs. „Wir gingen in dieselbe Disco, haben geknutscht und uns dann irgendwann aus den Augen verloren“, erzählt Karin versonnen. Jahrzehnte später kreuzten sich ihre Wege erneut - ausgerechnet beim Online-Dating. Beide wischten nach rechts, es gab ein Match. Andreas' erste Nachricht an Karin: „Ich war schon mal in dich verliebt.“ Es kam zum Wiedersehen - und seit zwei Jahren sind die beiden verheiratet. Eine Liebesgeschichte, die selbst das schönste Dinner-Menü in den Schatten stellen könnte, würde es sich nicht um Karins handeln:

Motto: 3 Generationen in einem Menü

Vorspeise: „Christian“ - Dekonstruierte Frankfurter grüne Soße - Grüne-Soße-Schnee / Sauerrahm-Eis / Senf-Ei-Schaum Hauptspeise: „Karin“ - F(r)isch in Ostwestfalen - Risotto / Spargel / Fisch / Tomate / Kräuter Nachspeise: „Emmi“ - Festtagsnachtisch wie früher - Welfencreme / Erdbeersorbet / Zitronen-Crunch

„Mein Herz schlägt grün-weiß“

Linda (37) kann es selbst kaum fassen: Mit 38 Punkten gewinnt sie das „Dinner“ in Ostwestfalen-Lippe. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Bei der Vorbereitung gibt Karin den Ton an. Andreas bekommt eine klare Ansage: „Kräuter für die grüne Soße schneiden.“ Die Vorspeise ist nämlich ihrem Neffen Christian gewidmet, der in Frankfurt ein Restaurant betreibt. Widerworte? Funktionieren bei Karin nicht. „Bin schon am Schnippeln, spüre den Druck“, kommentiert Andreas die Aufgabenverteilung. Er nimmt es mit Humor und sieht das gemeinsame Kochen als „Teambuilding-Maßnahme“. Da kann Karin mitgehen: „Für mich ist der Kochprozess wichtiger als das Essen selbst.“

Kulinarisch möchte die in Bremen sozialisierte Karin ein Stück Norden nach Ostwestfalen bringen. Als „selbst ernannte Kulturbotschafterin“ (“Mein Herz schlägt grün-weiß“) serviert sie zum Hauptgang Fisch: „Das Wasser vermisse ich schon.“ Auch beim Dessert wird es persönlich: Die „Welfencreme“, eine Spezialität aus Vanillepudding und Weinschaumsoße, widmet Karin ihrer Mutter Emmi. Nicht ohne Risiko: „Der Schaum ist mein Endgegner.“

Ganz ohne Pannen läuft der Abend nicht. Beim Risotto gibt es unterschiedliche Meinungen: Linda (37) findet ihn zu hart, und für Petra (55) ist es ohnehin die Premiere. Der Wolfsbarsch hingegen kommt gut an: „Mein Highlight“, so Christina (43), und auch Petra findet: „Ein Fest für die Augen.“ Im Nachspeisen-Sorbet entdeckt Kathi (30) leider Eiskristalle. Aber 35 Punkte für Karin zeigen, dass ihr Menü gemundet hat.

Am Ende steigt die Spannung bei der Punktevergabe. Dinner-Queen von Ostwestfalen-Lippe wird mit 38 Punkten Linda! Ihre Freude ist groß: „Ich zittere am ganzen Körper!“, lautet das emotionale Urteil: „Aber ich werde links und rechts gehalten.“ Und was gibt es am nächsten Tag zu essen? Da kommt von Damenquintett eine klare Antwort: „Wir bestellen!“ (tsch)