Iris Berben nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Missstände in ihrer Branche geht. Bereits während ihrer Amtszeit als Präsidentin der Deutschen Filmakademie von 2010 bis 2019 setzte sich die Schauspielerin regelmäßig für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein. Doch aus ihrer Sicht hat sich seither zu wenig getan.

Im Interview mit dem Onlinemagazin „Freundin“ spricht Berben offen darüber, welche strukturellen Probleme in der Filmindustrie bestehen und warum Frauen noch immer um dieselben Chancen wie ihre männlichen Kollegen kämpfen müssen.

Iris Berben kritisiert ungleiche Bezahlung in der Filmbranche

Vor allem bei den Gagen sieht die Schauspielerin kaum Fortschritte. „Über die ungleiche Bezahlung müssen wir gar nicht erst reden, auch da habe sich noch nichts zu unseren Gunsten verändert. Die Mühlen mahlen in dieser Hinsicht extrem langsam“, sagte sie.

Bereits beim Einstieg ins Berufsleben zeige sich ein deutliches Ungleichgewicht. Während das Geschlechterverhältnis an Schauspiel- und Filmschulen noch weitgehend ausgeglichen sei, verschiebe sich der Frauen- und Männeranteil im Berufsleben auf 30 zu 70 Prozent.

Für Berben ist die angestrebte Chancengleichheit längst nicht erreicht: „Solange wir es zum Thema machen müssen, dass wir Gleichberechtigung nicht einfach leben, sondern sie uns immer noch erkämpfen, ist der angestrebte Zustand nicht erreicht.“ Die Schauspielerin verbindet damit auch einen persönlichen Wunsch: „Den würde ich übrigens gerne noch miterleben.“

Wie selten ältere Schauspielerinnen in großen Kinoproduktionen vertreten sind, verdeutlicht eine aktuelle Studie zu den 100 erfolgreichsten Blockbustern. Demnach kommen darin sprechende Tiere viermal häufiger vor als Frauen über 60. Berben begegnet diesen Zahlen mit „großer Verwunderung“.

Von den Verantwortlichen der Filmindustrie wünscht sie sich mehr Risikobereitschaft bei der Entwicklung neuer Produktionen. „Wir sollten dem Publikum ruhig auch etwas zumuten: angstfrei sein, wieder etwas wagen, auch mal unpopulär sein“, erklärte sie gegenüber „Freundin“. Wirtschaftliche Interessen dürften dabei nicht jede kreative Entscheidung bestimmen. Berben bringt ihre Haltung auf den Punkt: „Es ist schön, Geld zu haben. Gefährlich wird es, wenn das Geld dich hat.“

Iris Berben fordert mehr Liebesgeschichten mit älteren Frauen

Insbesondere bei romantischen Geschichten vermisst Berben weibliche Hauptfiguren jenseits eines bestimmten Alters. „Ein Liebesfilm mit einer Frau über 70“ sei nach wie vor eine Seltenheit. Internationale Stars wie Helen Mirren und Jane Fonda würden jedoch beweisen, dass auch ältere Schauspielerinnen das Kinopublikum begeistern können.

Die Schauspielerin ist sich bewusst, dass sie selbst eine privilegierte Stellung innerhalb der Branche genießt. Schon früh habe man ihr Figuren anvertraut, die wesentlich älter waren als sie selbst. So etwa in der Literaturverfilmung „Buddenbrooks“, als Bertha Krupp und Cosima Wagner.

Um nachhaltig etwas an den bestehenden Strukturen zu verändern, müssten Frauen jedoch verstärkt in Entscheidungspositionen gelangen. Sie müssten dort sitzen, „wo das Geld verteilt und wo Stoffe entwickelt werden“. Noch immer würden Männer die Führungsetagen dominieren. Das müsse sich nach Ansicht der Schauspielerin dringend ändern. (tsch)