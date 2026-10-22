Iron-Maiden-Drummer lehnte Golf-Partie mit Trump ab - und will ihn im Gefängnis sehen

Von Robert De Niro über Bruce Springsteen und Meryl Streep bis Arnold Schwarzenegger: Die Liste prominenter Trump-Kritiker ist lang. Nicko McBrain hielt sich in politischen Fragen hingegen bis dato größtenteils bedeckt. „Ich bin eigentlich nicht politisch interessiert“, erklärte der Schlagzeuger von Iron Maiden nun in einem Interview mit der britischen Tageszeitung „The Telegraph“. Doch mittlerweile habe er sich „eine Meinung über ihn“ gebildet, erklärte der 74-Jährige in Bezug auf Donald Trump.

Viele Eigenschaften Trumps würden ihm sauer aufstoßen, erklärte McBrain. Dazu gehöre neben dem ausgeprägten Narzissmus des US-Präsidenten auch sein Umgang mit den Epstein-Akten. Außerdem nannte der Musiker den „zügellosen Krieg, den er gegen den Iran führt“ als Kritikpunkt am 80-jährigen Republikaner.

Nicko McBrain steht nicht mehr mit Iron Maiden auf der Bühne

Deshalb sei seine Antwort sehr deutlich ausgefallen, als ihn ein Freund zu einer Golfrunde mit Donald Trump eingeladen habe, erzählte McBrain. „Hast du Lust, mit uns Golf zu spielen? Mit dem Präsidenten?“, habe ihm der Freund, ein Anhänger der Republikaner, angeboten. „Nein, auf keinen Fall“, habe er die Offerte entschieden ausgeschlagen. Nicko McBrain reiche es schon, dass sein Haus in Florida „viel zu nah“ an Trumps Residenz Mar-a-Lago liege. „Mein letztes Wort zu Trump und seiner Clique lautet: Sie sollten ins Gefängnis gesteckt werden“, beendete McBrain das Thema im Interview mit „The Telegraph“ schließlich.

Nicko McBrain gehört seit 1982 zur Rockband Iron Maiden, die mit Songs wie „Fear of the Dark“ und „Run to the Hills“ Rock-Geschichte schrieben. Ein Schlaganfall zwang den Schlagzeuger jedoch kürzerzutreten. Seit 2024 steht der 74-Jährige nicht mehr gemeinsam mit der Band auf der Bühne. Stattdessen versuchte er sich als Autor: 2026 wurde McBrains Autobiografie „Hello Boys and Girls!“ veröffentlicht. (tsch)