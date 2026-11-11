Isi Glück ärgert sich über Spekulationen nach Typveränderung„Ich bin nicht depressiv!“

„Ich gucke jeden Morgen in den Spiegel und erschrecke mich noch ein bisschen“, gesteht Isi Glück in einem TikTok-Video, „aber ich liebe, liebe, liebe es!“ Erst vor wenigen Tagen hatte die Sängerin online ihren neuen Look präsentiert: Anstatt langer, blonder Haare trägt Glück die Haare nun brünett und nur noch bis zu den Schultern.

Ihre neue Frisur habe viele Fans jedoch zu falschen Schlüssen veranlasst, klagt die 35-Jährige nun bei TikTok. Sie finde es „richtig krass, wie viel manche Leute in so eine Veränderung von Haarfarben reininterpretieren“, moniert sie. „Wenn man einfach nur mal Bock hat auf was Neues und was Anderes, hat man für viele schon direkt so psychische Probleme!“

Glück stellt klar: „Ich bin sehr happy, ich bin nicht depressiv, ich habe keine Trennung hinter mir oder vor mir.“ Es sei wirklich „so absurd, zu denken“, dass es ihr nur aufgrund ihrer neuen Haarfarbe nicht gut gehe. „Was mir alles angedichtet wurde in den Kommentaren und in den privaten Nachrichten ...“, zeigt sich die DSDS-Jurorin irritiert.

„Man entwickelt sich ja auch weiter“

Mit ihrer mentalen Verfassung habe die Typveränderung rein gar nichts zu tun. Vielmehr habe sie bereits seit geraumer Zeit „Bock auf dunkle Haare“ gehabt „und das Blond auch gar nicht mehr gefühlt“. Dies habe nicht zuletzt mit den häufig damit verbundenen Vorurteilen zu tun gehabt: „Dieses Blondchen, Ballermann und so. Das war immer so ein Klischee. Ich wollte das irgendwie alles nicht mehr.“ Zudem habe sie als Blondine zuletzt den Eindruck gehabt, sie „wirke blass und krank und fahl“. Nun fühle sie sich beim Blick in den Spiegel sogar „gesünder“.

Zudem erfinde sich Isi Glück ohnehin immer wieder neu - etwa, wenn es um ihre Outfits auf der Bühne gehe. „Wer mir schon länger folgt, weiß eigentlich, dass ich auch immer schon zwischendurch Bock auf Veränderungen habe“, betont die Musikerin und stellt klar: „Man entwickelt sich ja auch weiter.“ (tsch)