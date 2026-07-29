Isi Glück ist nach Fan-Begegnung perplex„Das Kind selber wollte das gar nicht“

Eigentlich, sagt Isi Glück, genieße sie Begegnungen mit Fans - vor allem, wenn es sich bei Letzteren um besonders junge Hörerinnen und Hörer handle. „Dann kriegen die so große, strahlende Augen, und dann mache ich ein Selfie mit denen und die freuen sich einfach“, erzählt die Schlagersängerin in einem TikTok-Video. Das sei jedoch nicht immer der Fall.

„Manchmal habe ich das Gefühl, das Kind möchte gar nicht das Foto mit mir haben, sondern die Eltern wollen das“, ärgert sich die Musikerin. „Und dann werden die Kinder so vor die Kamera geschoben neben mich.“ Immer wieder komme es vor, dass Eltern ihren Nachwuchs auf den Arm nehmen und „das Gesicht dann extra in die Kamera“ drehen, schildert sie. „Und das Kind ist nur am Weinen.“

„Die hat dann auch angefangen zu weinen“

Erst am Tag zuvor sei die 35-Jährige in eine „ganz extreme“ Lage geraten: „Da war ein Mädchen und die hat dann auch angefangen zu weinen, weil die sich so unwohl in dieser Situation gefühlt hat.“ Als der Ballermann-Star die Eltern des Kindes darauf angesprochen habe, hätten diese versichert: „Doch, doch, die will auf jeden Fall ein Foto mit dir machen!“ Isi Glück habe daraufhin „zwei-, dreimal schnell auf den Auslöser gedrückt“, um das Mädchen „so schnell wie möglich aus dieser Situation zu entlassen“.

Die DSDS-Jurorin wundert sich: „Ich hatte das Gefühl, das Kind selber wollte das gar nicht.“ Sie wisse in derartigen Situationen selbst „nicht genau, wie ich mich zu verhalten habe“, gesteht Isi Glück. Sie selbst bezweifle jedoch, dass ein solches Handeln der Eltern „so richtig“ sei.

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