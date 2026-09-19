„Ist das Bestechung?“Shirin David empört sich über Rea Garveys „The Voice“-Strategie

Schon nach wenigen Tönen staunte Shirin David in der neuen Folge von „The Voice of Germany“ (freitags, 20.15 Uhr, SAT.1, samstags, 20.15 Uhr, ProSieben): „Spicy!“ Der Grund für die Begeisterung der Rapperin war Darwin Sanchez Pereyra. Mit dem Bad-Bunny-Song „Tití Me Preguntó“ fuhr der 26-Jährige einen Viererbuzzer ein - und läutete damit einen knallharten Coachfight ein.

„Bin ich der richtige Coach für dich?“, warf Rea Garvey eine Frage in den Raum und beantwortete sie umgehend selbst: „Na klar!“ Vielsagend kündigte er direkt an, „alle Ressourcen“ nutzen zu wollen, um Darwin von sich zu überzeugen. Als er hinter der Bühne verschwand, vermutete Smudo seinen Coachkollegen mit einem „Zauberhut“ zurück. Weit gefehlt: Garvey hatte Sneaker im Gepäck. Und nicht irgendwelche: Es waren die Schuhe von Darwins Idol Bad Bunny aus dessen Super Bowl Performance.

„Das hast du nicht nötig!“: Michi Beck kanzelt Rea Garveys „The Voice“-Taktik ab

Darwin Sanchez Pereyra sang einen Titel von Bad Bunny und bekam einen Viererbuzzer. (Bild: Joyn / Claudius Pflug) Copyright: Joyn / Claudius Pflug

„Ist das Bestechung?“, unterstellte Shirin David ihrem Kontrahenten Garvey, der unverblümt zugab: „Natürlich ist das Bestechung!“ Derweil schickte David Nico Santos zur Qualitätskontrolle der Treter (“Nico, kannst du mal riechen?“), war sich aber sicher: „Ich sage, es ist fake.“ Mit gespielter Empörung entgegnete Rea Garvey; „Ich bin alles, aber nicht fake!“ Original oder nicht, das ließ der Ire jedoch offen, fest stand nur sein Versprechen gegenüber Darwin: „Wenn du in mein Team kommst, sind das deine Schuhe.“

Dann schaltete sich auch noch Michi Beck von der Seite ein, der Darwin riet: „Das hast du nicht nötig!“ Denn: „Du kannst an die Battles denken, an die Teamfights denken oder an die Schuhe.“ Bei all dem Theater um die Sneaker kam das Talent kaum zu Wort, lernte aber immerhin noch ein litauisches Sprichwort von Shirin David: „Du solltest niemanden Schuhe schenken, denn der rennt dir davon.“

Am Ende lenkte Rea tatsächlich ein. Er überreichte dem 26-jährigen Berliner die Sneaker und riet ihm: „Entscheide dich für den besten Coach.“ Tat Darwin dann auch - und ging zu Nico Santos. Das Rätsel um die Herkunft der Schuhe und ob sie tatsächlich von Bad Bunny selbst stammen, ließ Rea Garvey offen: „Ich weiß nicht, warum diese Schuhe zu mir gekommen sind.“ (tsch)