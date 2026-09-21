„Ist ein Skandal“Harald Lesch wirft Regierung vor, „Jahrhunderthitze weggeschwiegen“ zu haben

Temperaturen jenseits der 40 Grad und tropische Nächte in einer bis dato nicht gesehenen Anzahl: 2026 hat ganz Deutschland unter der Hitze gelitten. Es sei „die tödlichste Naturkatastrophe, die Deutschland je erlebt hat“, bringt es Harald Lesch in der „Terra X“-Doku „Jahrhunderthitze - Die stille Gefahr“ (abrufbar im ZDF-Streaming) auf den Punkt. Angesichts der 16.000 Hitzetoten alleine in diesem Sommer wundert sich der Wissenschaftler: „Wäre es eine Flut mit diesen Opferzahlen, wir würden alle aufschreien.“

Weiter echauffiert sich Lesch: „Dass die Bundes- und Länderregierung diese Jahrhunderthitze weitgehend weggeschwiegen haben, ist ein Skandal.“ Der 66-Jährige zeigt in der ZDF-Doku keinerlei Verständnis für „das ohrenbetäubende Schweigen der sogenannten besten Köpfe des Landes aus Wissenschaft und Politik“.

Dennoch hat Lesch Hoffnung, dass sich die Lage bessert, „wenn es uns gelingt, die Kräfte zu bündeln, um die eigentliche Ursache zu bekämpfen: die Klimakrise“. Denn, so argumentiert der Wissenschaftler angesichts des fortschreitenden Klimawandels: „Wir werden uns an den Sommer 2026 als einen der kühleren erinnern.“

Nach Schilderungen von Ärztin ist Harald Lesch baff: „Wir reden über Millionen Menschen“

Nötig sind derlei Anpassungen schon jetzt, das hat der Rekordsommer 2026 nicht zuletzt in Krankenhäusern aufgezeigt. „Wir haben alle zusammen gelitten“, bestätigt Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin für Umweltmedizin an der Uniklinik Augsburg in der Doku. Neben den Hitzetoten aus der Statistik geht die Expertin von einer hohen Dunkelziffer aus. Umso mehr erstaunt, dass die Medizinerin konstatiert: „Der Faktor Hitze wird beim Todesfall gar nicht mitgedacht.“ Wie viele Menschen an Hitze selbst erkranken, werde bis dato nicht erfasst.

„Wir reden über Millionen Menschen“, vermutet Harald Lesch in dem ZDF-Film. Von ihren Patienten habe Traidl-Hoffmann Aussagen wie diese gehört: „So etwas haben sie noch nicht erlebt.“ Teilweise seien Krankheitsbilder bei Patienten im Griff gewesen „und dann kam die Hitze und alles lief aus dem Ruder“. Doch nicht nur den Patienten ging die Hitze an die Nieren. „Die Krankenhäuser leiden selbst unter der Hitze. Wir hatten zum Teil 30 Grad in den Behandlungsräumen“, ergänzte die Ärztin. „Es gab Städte, wo es eine absolute Überlastung des Gesundheitssystems gab“, schlägt sie in der ZDF-Doku Alarm. „Hitze wird unterschätzt als Gesundheitsgefahr.“

„Terra X Harald Lesch: Jahrhunderthitze - die stille Gefahr“ ist am Dienstag, 22. September, um 22.45 Uhr im ZDF zu sehen und schon in der ZDF-Mediathek. (tsch)