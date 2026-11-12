Jamie Campbell Bower hat bei „Herr der Ringe“-Dreharbeiten „mehrmals geweint“

Dass man bei den Dreharbeiten zu „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ schon mal emotional werden kann, überrascht wohl niemanden. Aber dass ein Schauspieler bereits während der Proben mehrfach in Tränen ausbricht? Genau das ist Jamie Campbell Bower passiert! „Ich habe mehrmals geweint, einfach weil alles so wunderschön war und ich so glücklich war, dort zu sein“, erzählt der 37-Jährige im Gespräch mit teleschau. „Es gab bestimmt vier oder fünf Momente, in denen ich mitten in der Probe plötzlich angefangen habe zu weinen.“

Bower, bekannt aus „Stranger Things“, übernimmt in der jetzt gestarteten dritten Staffel der Amazon-Prime-Video-Serie die Rolle des Elbenfürsten Celeborn. Und der bringt eine ziemlich bewegende Geschichte mit. Denn Galadriel (Morfydd Clark) hat ihren Ehemann seit rund 1.000 Jahren nicht mehr gesehen und längst befürchten müssen, dass er tot ist.

„Sie hat nach ihm gesucht. Es war nicht so, dass sie einfach dachte: Na gut, er ist weg“, erklärt Bower. Doch irgendwann habe Galadriel nicht mehr daran glauben können, ihn wiederzufinden. Celeborn hingegen saß all die Zeit in einem schrecklichen Verlies fest. Was ihn durchhalten ließ? „Er hat an ihre Liebe gedacht, an Freude, Schönheit und Hoffnung festgehalten.“ Besonders das Wort Schönheit sei ihm wichtig. „Ich glaube, es fasst alles in einem einzigen wunderschönen Wort zusammen.“

„Es ist eine Reise, die immer tiefer in die Dunkelheit führt“

„Es ist eine Reise, die immer tiefer in die Dunkelheit führt“, sagt „Herr der Ringe“-Star Charlie Vickers. (Bild: 2026 Getty Images/Theo Wargo) Copyright: 2026 Getty Images/Theo Wargo

Und dann kommt endlich das Wiedersehen! „Es gibt einen ganzen Ozean an Zeit, den die beiden nachholen müssen“, sagt Bower. Wie Galadriel auf die Rückkehr ihres Mannes reagiert und was die lange Trennung mit ihrer Beziehung gemacht hat, dürfte zu den spannendsten Fragen der neuen Staffel gehören.

Doch während für die beiden Elben eine alte Liebe wieder auflebt, wird es für Mittelerde immer düsterer. Die Serie spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen von „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ und erzählt vom Aufstieg Saurons, der die freien Völker Mittelerdes unter seine Kontrolle bringen will. In der dritten Staffel rückt der dunkle Herrscher seinem Ziel immer näher.

Für seine Figur beginnt damit eine neue Reise, erzählt Charlie Vickers, der Sauron spielt. „Das klingt jetzt sehr hoffnungsvoll und positiv“, sagt er lachend. „Aber das ist es überhaupt nicht. Es ist eine Reise, die immer tiefer in die Dunkelheit führt.“

Charlie Vickers ist leidender Fußballfan

Umso überraschender ist, was der Schauspieler selbst gerne aus Mittelerde mit in sein Leben nehmen würde: ausgerechnet Hoffnung! „Sie zieht sich durch alle Geschichten Tolkiens“, erklärt Vickers gegenüber teleschau. „Selbst angesichts des Bösen - meines eigenen Bösen wahrscheinlich - machen die anderen Figuren weiter und blicken nach vorne.“ Gerade in der heutigen Welt sei das besonders wertvoll.

Dass die beiden Schauspieler trotz aller Dunkelheit auch ihren Humor behalten haben, zeigt sich bei der Frage, was sie gerne aus Mittelerde mit nach Hause nehmen würden. Bower muss nicht lange überlegen: „Ich nehme Saurons Thron. Einfach, weil ihn das richtig ärgern würde!“ „Würde der überhaupt in dein Haus passen?“, will Vickers wissen. „Wir kriegen das schon hin“, kontert Bower.

Und dann verrät Vickers noch, wo er selbst regelmäßig eine ordentliche Portion Hoffnung braucht: beim Fußball. „Ich unterstütze eine Mannschaft, die furchtbar ist“, scherzte er über Tottenham Hotspur. „Aber wir haben Hoffnung. Tatsächlich werden wir sogar besser!“ (tsch)