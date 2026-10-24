Jamie Foxx„Ohne diese Witze wäre ich tot. Das meine ich wirklich ernst.“

Jamie Foxx hat einen Oscar gewonnen, einen Grammy, Millionen Platten verkauft und gehört seit Jahrzehnten zu den großen Entertainern Hollywoods. Doch nach seiner schweren gesundheitlichen Krise im Jahr 2023 hat sich für den 58-Jährigen einiges verändert. Der Superstar hatte mit den Folgen einer Hirnblutung und eines Schlaganfalls zu kämpfen. „Ohne diese Witze wäre ich tot. Das meine ich wirklich ernst“, sagt er gegenüber teleschau.

Anlass ist sein neues Stand-up-Special „Jamie Foxx: Take Care of Yourself“, das ab sofort bei Hulu zu sehen ist. Darin spricht Foxx über das Älterwerden, seine Familie und die manchmal ziemlich peinlichen Seiten seines Promi-Lebens. Vor allem aber zeigt er sich so persönlich wie selten zuvor. „Ich bin immer davor weggelaufen, persönlich zu werden. Selbst wenn ich etwas Persönliches erzählt habe, war die Geschichte erfunden. Aber dieses Special - das bin wirklich ich.“

„Meine Tochter hat eine ganz entscheidende Rolle dabei gespielt, dass ich heute noch am Leben bin“

Wie wichtig Humor für ihn geworden ist, begriff Foxx ausgerechnet in der schwersten Zeit seines Lebens. „Als ich damals im Krankenhaus lag, habe ich gesagt: Mann, zeigt mir einfach Comedy. Lasst mich irgendetwas Lustiges anschauen.“ Er habe gehofft, dass sein Körper die positive Energie irgendwie aufnehmen könne.

Heute steht er deshalb aus anderen Gründen auf der Bühne als früher. Natürlich wolle er die Menschen weiterhin zum Lachen bringen. „Aber für mich persönlich ist Comedy heute auch eine Art Lebenskraft“, erzählt er im Gespräch mit teleschau. Auch sein Blick auf das Leben habe sich völlig verändert. „Ich kann mich mit all dem Bullshit, über den ich mich früher aufgeregt habe, gar nicht mehr beschäftigen.“

Besonders emotional wird Foxx, wenn er über seine Tochter Anelise spricht. Die junge Musikerin stand bei seinem Special mit ihm auf der Bühne. „Meine Tochter hat eine ganz entscheidende Rolle dabei gespielt, dass ich heute noch am Leben bin“, sagt er. Manchmal schaue er sich noch immer Fotos von diesem gemeinsamen Auftritt an und schicke sie ihr mit den Worten: „Schau uns an!“

„Dad, komm schon, hör auf. Du bist alt!“

Dass Foxx inzwischen 58 ist, lassen ihn seine Töchter übrigens regelmäßig spüren. „Ich versuche, jung zu bleiben. Ich rasiere mich, ich färbe alles, was man färben kann“, erzählt er lachend. Seine Kinder seien davon allerdings wenig beeindruckt. „Dad, komm schon, hör auf. Du bist alt!“, müsse er sich anhören.

Auch seine Clubbesuche sorgen gelegentlich für peinliche Begegnungen. Einmal habe seine älteste Tochter angerufen und gefragt, ob er gerade feiern sei. Foxx verneinte - während im Hintergrund laut die Musik lief. Später traf er vor dem Club auf einige junge Frauen, die ihn begeistert erkannten. Seine Freude hielt allerdings nur kurz: „Wir gehen mit Ihrer Tochter zur Schule!“, erklärten sie ihm. Solche Geschichten wären früher kaum in seiner Show gelandet. Heute macht Foxx gerade daraus seine Comedy. Er müsse niemand anderen angreifen, sagt er. Sein eigenes Leben liefere inzwischen mehr als genug Stoff.

Und obwohl er längst alles erreicht hat, denkt er nicht daran, sich von der Bühne zurückzuziehen. „Ich möchte niemals mein Licht ausschalten“, sagt Foxx. Nach allem, was er erlebt hat, sei es für ihn etwas Besonderes, wieder vor einem Publikum stehen zu können. „Gerade habe ich das Gefühl, dass ich mein Lachen zurückbekomme. Meine Quelle. Eigentlich alles.“ (tsch)