Janin Ullmann rechnet mit Tradwife-Trend ab„Fall nicht auf die Show rein“

„Perfekte Kleider, Sauerteigbrot, glückliche Kinder“ - so, schreibt Janin Ullmann, sieht das vermeintliche Leben sogenannter Tradwives aus. Traditionelle Haus- und Ehefrauen, die sich ihrem Mann untergeben, erzielen mit ihren Videos in den sozialen Medien oft Millionen Klicks. Doch Ullmann rät zur Vorsicht: „Verkauft wird dabei oft kein Lebensstil, sondern ein Geschäftsmodell.“

In einem ausführlichen Instagram-Beitrag erläutert die RTL-Moderatorin, was ihres Erachtens wirklich hinter dem vor allem in den USA prävalenten Social-Media-Trend steckt. So bleibe „meist unerwähnt“, welch hohe Summen „mit genau diesen Videos“ verdient werden, deren Botschaft laute: „Gib die Verantwortung ab. ER verdient. Du kümmerst dich ums Zuhause.“ Dabei handle es sich um eine Täuschung: „Nach außen konservativ, rückwärtsgewandt und scheinbar glücklich in finanzieller Abhängigkeit. Hinter den Kulissen jedoch ein hochprofitables Business“, beschreibt Ullmann das Phänomen.

„Sie selbst genießen die Freiheit des eigenen Geldes“

Die 44-Jährige stellt klar: „Die erfolgreichsten Tradwives sind gar keine Hausfrauen. Sie sind knallharte Unternehmerinnen.“ Die „Flucht aus dem Hamsterrad“, die die Frauen in ihren Beiträgen propagieren, hätten diese ihrem Erfolg als Influencerinnen zu verdanken - nicht dem Alltag als Hausfrau. „Sie sind finanziell unabhängiger als ihre Männer. Sie verkaufen dir die Romantik der Abhängigkeit. Sie selbst genießen die Freiheit des eigenen Geldes“, moniert die Schauspielerin, die sich für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen engagiert.

An ihre Follower appelliert Ullmann: „Lebe, wie du willst. Aber fall nicht auf die Show rein.“ Ein Mann sei „keine Altersvorsorge“ und ein Eheversprechen „keine Versicherung“. Sie mahnt: Es sei problematisch, „wenn eine inszenierte Online-Realität als erstrebenswertes Ideal verkauft wird, während die wirtschaftliche Wahrheit bewusst ausgeblendet bleibt“.

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