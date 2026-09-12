„Ich habe meine Mutter vor die Wahl gestellt: Entweder du machst den Entzug oder ich hole meine Schwester zu mir.“ Es sind aufrüttelnde Worte von Jaqueline (32), die früh Verantwortung für ihre jüngere Schwester Caithlen (20) übernehmen musste. Die ZDF-Reportage „37°Leben: Das Sorgerecht für meine Schwester“ erzählt die bewegende Geschichte zweier Schwestern, die schon als Kinder viel mehr tragen mussten, als ihnen eigentlich zugemutet werden konnte.

Jaqueline ist gerade einmal 13 Jahre alt, als sie ihr Zuhause verlässt. Ihre Mutter kann sich nicht ausreichend um sie kümmern. „Wenn ich an meine Kindheit denke, ist das erste Gefühl, was mir einfällt, Einsamkeit“, erinnert sich Jaqueline. Ihre Mutter habe kalt und desinteressiert gewirkt, sie vermutet Drogenkonsum. Als Jaqueline elf Jahre alt ist, wird ihre Mutter erneut schwanger. Caithlen kommt zur Welt und für Jaqueline beginnt damit eine Verantwortung, die eigentlich nicht ihre sein sollte.

„Ich habe eigentlich schon von Anfang an Verantwortung für meine Schwester übernommen“, erzählt Jaqueline in der ZDF-Reportage. Sie wechselt Windeln, gibt ihrer kleinen Schwester die Flasche und kümmert sich um sie. Doch als Jaqueline schließlich auszieht, bleibt Caithlen allein mit ihrer Mutter zurück.

Dann „ging der Kampf erst richtig los“

Jaqueline (32) musste bereits sehr früh Verantwortung für sich und ihre kleine Schwester Caithlen übernehmen. (Bild: ZDF und Felix Schulke) Copyright: ZDF und Felix Schulke

Für Caithlen scheint die Welt zunächst noch in Ordnung. Bis zu ihrem siebten Lebensjahr sei alles „super“ gewesen. Doch dann trennen sich ihre Eltern und für sie beginnt eine schwierige Zeit. Je älter Caithlen wird, desto schlimmer wird die Situation zu Hause. Sie zieht „übergangsweise“ zu ihrer Schwester Jaqueline. Doch schnell wird klar: Es geht um mehr als nur einen vorübergehenden Tapetenwechsel.

Denn die Mutter der beiden sei damals nicht in der Lage gewesen, sich ausreichend um Caithlen zu kümmern. Die beiden verbringen wenig Zeit miteinander, Caithlen muss sich um den Haushalt kümmern und kochen. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter wird „von Jahr zu Jahr irgendwie schlimmer“.

Für Jaqueline ist irgendwann klar: Sie kann ihre Schwester nicht einfach zurücklassen. Sie nimmt Caithlen zu sich und droht ihrer Mutter mit dem Jugendamt. Dann „ging der Kampf erst richtig los“, schildert Jaqueline. „Meine größte Sorge in der Zeit war, dass wir den Prozess verlieren werden. Und dass ich dann dadurch auch meine Schwester verliere“, erklärt Jaqueline. Für die Schwestern wird der Konflikt zur Zerreißprobe.

„Aber ich traure viel mehr darum, dass ich halt diese Mutter gar nicht hatte“

Es folgt eine belastende Zeit vor Gericht. Am Ende steht fest: Caithlen darf bei ihrer Schwester bleiben. Jaqueline ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 24 Jahre alt, selbst Mutter und mitten in ihrer Ausbildung. Für ihre Schwester stellt sie ihr eigenes Leben hintan. Sie verliert ihren Ausbildungsplatz, weil sie es nicht schafft, alles unter einen Hut zu bekommen. Bereuen wird sie ihre Entscheidung trotzdem nicht.

Heute hat sich Jaqueline ein eigenes Leben aufgebaut und leitet ihr Kosmetikstudio. Auch Caithlen arbeitet in dem Studio. Sie ist Schwester, Chefin und Mutter - und für Caithlen vor allem eines: ein sicherer Hafen. Sie ermöglicht ihren eigenen Kindern das Leben, das sie sich selbst immer gewünscht hat. Bei ihr ist niemand allein. Und Caithlen fühlt sich endlich erwünscht und geliebt.

Doch eine Sache bleibt offen: Mit ihrer Mutter konnte Caithlen nie über all das sprechen, was zwischen ihnen passiert ist. Ihre Mutter erkrankt an Krebs. Kurz vor ihrem Tod sehen sich die beiden noch einmal. Doch auch diesmal wird die Vergangenheit nicht angesprochen. „Ich finde, man trauert halt um seine Mutter. Aber ich trauere viel mehr darum, dass ich halt diese Mutter gar nicht hatte“, sagt Jaqueline. Die Mutter der beiden stirbt. Es ist der Tag von Jaquelines Geburtstag.

Die Reportage „37°Leben: Das Sorgerecht für meine Schwester“ läuft am Sonntag, 13. September, 09.03 Uhr im ZDF und ist ab Freitag, 11. September online streambar. (tsch)