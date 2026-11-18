Robert Pattinson ist der neue James Bond. Das wurde rund fünf Jahre nach dem letzten Einsatz von Daniel Craig als Doppelnull-Agent und etlichen Spekulationen über seinen Nachfolger kürzlich bekannt gegeben. Nun hat Amazon-Gründer Jeff Bezos auf der „Silicon Valley & The World“-Konferenz von Semafor in San Francisco verraten, wie es zu der Entscheidung gekommen ist.

Demnach habe das Filmstudio Amazon MGM, das 2025 die kreative Kontrolle über die Kult-Reihe von den langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernommen hatte, eine große Gruppe an Kandidaten auf fünf Schauspieler eingegrenzt. Diese hätten dann jeweils drei Filmszenen in voller Kostümierung an einem Set aufgenommen.

„Wir haben uns am Freitag getroffen, um uns ein paar Stunden lang alle Probeaufnahmen anzusehen und das Ganze zu bewerten“, erzählte Jeff Bezos und gab an: „Ich war maßgeblich daran beteiligt.“ Drei Tage später wurde schließlich die Entscheidung für Robert Pattinson verkündet.

„Es war irgendwie sofort unumstritten“

Dabei gab Jeff Bezos zu, bezüglich dem „Twilight“-Star „etwas voreingenommen gewesen“ zu sein, „einfach, weil er so berühmt ist“. Es sei eine Überlegung gewesen, die Rolle des James Bond einem unbekannteren Schauspieler zu geben. Allerdings sei sofort klar gewesen, dass Robert Pattinson „etwas Besonderes“ habe. „Und es war irgendwie sofort unumstritten“, so der US-Unternehmer weiter. Beim Anschauen der Aufnahmen sei offensichtlich gewesen: „Er ist James Bond.“

Wer die üblichen vier finalen Kandidaten waren, sagte Jeff Bezos nicht. Aber sie seien laut dem Amazon-Chef alle „großartig“ gewesen. Berichten zufolge soll es sich um Callum Turner, Josh O'Connor, Jack Lowden und Nicholas Hoult gehandelt haben.

Robert Pattinson war bereits in „Harry Potter und der Feuerkelch“, der „Twilight“-Saga und als „Batman“ zu sehen. In diesem Jahr hatte er in Christopher Nolans „Die Odyssee“ seinen nächsten großen Auftritt. Nun wird er die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond antreten. Die Dreharbeiten für den ersten Film mit Robert Pattinson in der Rolle des weltberühmten Geheimagenten sollen 2027 beginnen, der Kinostart wird 2028 erwartet. Als Regisseur steht schon länger Denis Villeneuve (“Dune“) fest. (tsch)