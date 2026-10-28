„Ich glaube, ich sterbe jetzt“Jenke von Wilmsdorff hat Nahtoderfahrung bei Selbstversuch

Eigentlich will Jenke von Wilmsdorff herausfinden, wie wir dem Dauerstress entkommen und unsere gute Laune zurückgewinnen können. Doch bei einem Selbstversuch mit Ketamin gerät der TV-Journalist in eine bedrohliche Situation. „So stelle ich mir den Tod vor. Ich glaube, ich sterbe jetzt ...“, beschreibt er den Moment. Die Erlebnisse sind Teil der neuen Ausgabe von „JENKE. Experiment. Gute Laune. Wie kommen wir raus aus dem Dauerfrust?“, die am Donnerstag, 29. Oktober, um 20.15 Uhr bei ProSieben und Joyn zu sehen ist.

Jenke von Wilmsdorff ist für seine mitunter waghalsigen Selbstversuche bekannt. (Bild: Joyn/Willi Weber) Copyright: Joyn/Willi Weber

Für sein neues Experiment testet Jenke von Wilmsdorff verschiedene Methoden, die zu mehr Lebensfreude verhelfen sollen. Dabei probiert er unter anderem Ketamin aus. Wie der Sender berichtet, sei es bei der Anwendung zu einem Dosierungsfehler gekommen. Der Reporter nahm offenbar eine deutlich zu hohe Menge des Wirkstoffs zu sich. In der Folge erlebte er einen Zustand, in dem er zeitweise um sein Leben fürchtete. Dass bei dem Selbstversuch medizinisches Personal anwesend war, könnte entscheidend gewesen sein.

„Ich bin auf der Reise wirklich gestorben“

„Das klingt pathetisch. Aber ich bin auf dieser Reise wirklich gestorben, aber gleichzeitig auch wiedergeboren. Ich habe wirklich gedacht, dass ich nicht wiederkomme ...“, schildert Jenke seine Eindrücke nach der Ketamin-Sitzung. Nach diesen Erlebnissen warnt der Journalist eindringlich davor, Ketamin auf eigene Faust auszuprobieren.

Am 19. November geht Jenke von Wilmsdorff in „JENKE. Report. ADHS. Modediagnose, Krankheit oder Superkraft?“ der Frage nach, was hinter der Diagnose ADHS steckt. Am 3. und 10. Dezember folgt die zweiteilige „JENKE. Zeitreise. Die 90er. Im Rausch der Freiheit“, die das Lebensgefühl der 1990er-Jahre und ihre Bedeutung für die Gegenwart beleuchtet. (tsch)