Jennifer Lawrence gesteht Beauty-OP„Möchte wie die Frau aussehen, die alles im Griff hat“

Zwei Söhne hat Jennifer Lawrence, gemeinsam mit Ehemann und Galerist Cooke Maroney, im Alter von eins und vier. Dass die beiden Geburten nicht spurlos an der 36-Jährigen vorbeigegangen sind, erzählte sie bereits 2025 dem „New Yorker“. Nachdem sich ihr Körper nach dem ersten Kind noch gut erholt hatte, sei das nach der zweiten Schwangerschaft anders gewesen. „Nichts sprang zurück“, gab sie zu und kündigte an, sich einer Brust-OP unterziehen zu wollen. Nun hat die Schauspielerin Taten folgen lassen.

Gegenüber „The Cut“ bestätigt der „Tribute von Panem“-Star, den geplanten Schönheitseingriff gemacht zu haben. Der unverblümte Grund: Sie wolle eine attraktive Mutter sein. „Wenn ich die Kinder zur Schule bringe, möchte ich wie eine Frau aussehen, die alles im Griff hat - auch wenn ich gerade erst aufgewacht bin und überhaupt nichts im Griff habe“, sagt Jennifer Lawrence.

Auch ein Facelift sei für die Zukunft geplant. Wenn sie aktuell im Gesicht etwas müde aussehe, habe sie einen Trick: „Ich finde, wenn meine Haare gut aussehen, achtet niemand mehr auf mein Gesicht, meine Kleidung oder meinen Körper“, verrät Jennifer Lawrence „The Cut“ - „manchmal nutze ich sie auch, um etwas zu verstecken“. (tsch)