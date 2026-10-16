„Jetzt eine schöne Erbsensuppe“Horst Lichter ahnt nicht, wozu diese Luxus-Rarität in Wirklichkeit gut war

„Diese Toilette ...“, begann Steffi, wurde jedoch direkt von Horst Lichter unterbrochen. „Toilette?“, schaute er sie ungläubig an. „Ja, es ist eine Toilette. Ein WC ist das, ein Wasserklosett“, nickte die Verkäuferin. Sven Deutschmanek und stellte einen Wert von 400 bis 600 Euro in den Raum. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Ach, das kenne ich! Das ist eine Feldküche“, strahlte Horst Lichter, als in der Freitagsausgabe der ZDF-Trödelshow ein ganz besonderes „Bares für Rares“-Objekt erblickte. „Jetzt eine schöne Erbsensuppe, mein Freund“, bekam Lichter direkt Appetit. Der sollte ihm jedoch gleich wieder vergehen. „Lieber nicht“, rümpfte die Verkäuferin Steffi aus Neustadt an der Weinstraße die Nase. Der Experte Sven Deutschmanek grinste: „Davor oder danach?“

„Diese Toilette ...“, begann Steffi, wurde jedoch direkt von Horst Lichter unterbrochen. „Toilette?“, schaute er sie ungläubig an. „Ja, es ist eine Toilette. Ein WC ist das, ein Wasserklosett“, nickte die Verkäuferin. „Meine Mutter hat das in den 80er-Jahren mal in Seefeld am Ammersee beim Antiquitätenhändler gekauft“, fuhr Steffi fort. „Warum?“, äußerte Lichter die naheliegende Frage. Die Antwort: „Weil sie es toll fand.“ Dem stimmte der Moderator zu: „Es ist wirklich hübsch.“

„So reizvoll das Ding auch aussieht, es ist und bleibt für den Arsch“, begutachtete Walter Lehnertz (links) das WC. „Sie ist transportabel, sie ist aus London“, zählte Wolfgang Pauritsch die Pluspunkte auf. Bei 350 Euro bekam schließlich Markus Wildhagen den Zuschlag. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

In die Box aus Mahagoni war eine Keramikschüssel eingebaut. „Die Schüssel ist verbunden mit einem Kupfereimer“, erklärte Deutschmanek. „Das ist eine Reisetoilette gewesen. Leute, die ein bisschen mehr Geld hatten, die haben sowas mitgenommen.“ Hergestellt wurde das WC von R. Wiss zwischen 1880 und 1900 in England: „Das war letztendlich ein luxuriöseres Gut, was der dort verkauft hat, weil wir reden ja von einer Wasserspülung.“ Deutschmanek demonstrierte anschaulich die Funktion: „Wenn du gestuhlt hast, kam erst mal der Deckel drauf.“ Über einen Wassertank wurde die Schüssel anschließend gespült.

„Bares für Rares“-Händler begeistert: „Das konnte sich keiner leisten“

Was außerdem verkauft wurde: das Porträt der Schwiegermutter von Joseph Karl Stieler aus der Zeit zwischen 1820 und 1830 mit einem Wert von 9.000 bis 11.000 Euro. Für 4.600 Euro bekamen Wolfgang Pauritsch und Julian Schmitz-Avila den Zuschlag, die sich beim Kauf zusammenschlossen. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Horst Lichter folgte fasziniert der Vorstellung. Steffi wünschte sich den ehemaligen Kaufpreis, den ihre Mutter investiert hatte: „Die hat 2.900 DM bezahlt.“ Dass der Preis heute wohl nicht mehr zu erzielen war, wusste sie jedoch. „Das ist kurios, aber man muss überlegen: Was macht man damit?“, meinte Sven Deutschmanek und stellte einen Wert von 400 bis 600 Euro in den Raum. „Ich wäre froh, wenn ich die Toilette nicht mehr mit nach Hause nehmen muss“, hoffte Steffis Begleiter Reinhard auf einen Käufer.

Die goldene Stabnadel von August Frederik Hollming aus Russland aus der Zeit zwischen 1900 und 1910 wurde auf 1.500 bis 1.800 Euro geschätzt. Für 1.000 Euro bekam Wolfgang Pauritsch das edle Stück. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„So reizvoll das Ding auch aussieht, es ist und bleibt für den Arsch“, begutachtete Walter Lehnertz das WC. „Sie ist transportabel, sie ist aus London“, zählte Wolfgang Pauritsch die Pluspunkte auf. „Ich fange mal an mit 80 Euro“, meldete sich Lehnertz zu Wort. In Zehnerschritten ging es weiter, bis sich nur noch Walter Lehnertz und Markus Wildhagen um die Toilette stritten.

Der Serviettenhalter von Marianne Brandt, hergestellt in den 1930er-Jahren in den Ruppel Werken, war 400 bis 500 Euro wert. Markus Wildhagen erkannte das begehrte Bauhaus-Objekt sofort und bezahlte 450 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Einer von euch beiden greift ins Klo“, kommentierte Pauritsch das Duell. Bei 350 Euro stieg Lehnertz aus und überließ die Toilette seinem Konkurrenten. Pauritsch gratulierte: „Unglaublich! Zwei Weltkriege überlebt. Eigentlich noch in gutem Zustand, und es war früher natürlich ein Luxus-Artikel.“ Wildhagen nickte: „Das konnte sich keiner leisten.“

Für teures Gemälde schließen sich zwei Händler beim Kauf zusammen

Die Halskette mit Negligé-Anhänger von Hoflieferant Heinrich Schneider aus dem Jahr 1910 war 800 bis 900 Euro wert. Elke Velten gab 850 Euro für das Schmuckstück aus. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Was außerdem verkauft wurde: das Porträt der Schwiegermutter von Joseph Karl Stieler aus der Zeit zwischen 1820 und 1830 mit einem Wert von 9.000 bis 11.000 Euro. Für 4.600 Euro bekamen Wolfgang Pauritsch und Julian Schmitz-Avila den Zuschlag, die sich beim Kauf zusammenschlossen.

Die goldene Stabnadel von August Frederik Hollming aus Russland aus der Zeit zwischen 1900 und 1910 wurde auf 1.500 bis 1.800 Euro geschätzt. Für 1.000 Euro bekam Wolfgang Pauritsch das edle Stück: „Das ist ein guter Meister, und man muss auch den Namen mitbezahlen.“

Der Serviettenhalter von Marianne Brandt, hergestellt in den 1930er-Jahren in den Ruppel Werken, war 400 bis 500 Euro wert. Markus Wildhagen erkannte das begehrte Bauhaus-Objekt sofort und bezahlte 450 Euro.

Die Halskette mit Negligé-Anhänger von Hoflieferant Heinrich Schneider aus dem Jahr 1910 war 800 bis 900 Euro wert. Eine Käuferin war schnell gefunden: Nach einer kurzen Verhandlung gab Elke Velten 850 Euro für das Schmuckstück aus. (tsch)