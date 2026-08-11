Dass er sich aus den sozialen Medien zurückziehen werde, hatte Frank Buschmann schon im Juni verkündet. Wie ernst es ihm damit war, wird nun deutlich. In einem wohl letzten Beitrag unter seiner eigenen Mitwirkung hat sich der Moderator von seinen rund 226.000 Instagram-Followern endgültig verabschiedet.

„Wir hatten jetzt - wir, das ist mein Management und ich - rund sechs Wochen Zeit, so ein bisschen zu überlegen: Was machen wir mit dem Account, löschen wir ihn wirklich endgültig oder überschreiben wir ihn irgendwie für oder zu einer Organisation, tun damit was Gutes?“, sagte Buschmann in dem Clip, den er am Montag auf dem sozialen Netzwerk veröffentlicht hat.

Am Ende seien er und sein Team „zu dem Ergebnis“ gelangt, dass er, Buschmann, „das Ding hier tatsächlich nicht mehr selbst betreiben“ werde. Zur Begründung führte der 61-Jährige an, dass ihm „persönlich im privaten Social Media einfach überhaupt nicht guttut“. Außerdem habe er „keine Lust mehr“ auf soziale Medien.

„Von mir selbst wird es hier nix geben“

Sein Account werde nicht gelöscht, fügte Buschmann an, denn: „Wir haben immerhin eine nennenswerte Anzahl von Menschen, die - und das war auch das Feedback - immer noch Lust haben, so ein bisschen mitzubekommen, was ich im Sport oder in der Unterhaltung so mache.“

Daher werde es auf seinem Account weiter „Informationen“ über seine Arbeit geben, etwa zu „Kollaborationen mit Sendern oder irgendwelchen Medienhäusern oder Partnern“. Etwaige Posts übernehme allerdings sein Management, mit dem er „schon viele, viele Jahre“ zusammenarbeite. „Von mir selbst - manche werden sagen: Gott sei Dank - wird es hier aber nix geben“, so Buschmann.

Buschmann macht Schluss mit dem „ganzen Wahnsinn“

Der langjährige Sportreporter und Moderators hatte Ende Juni erklärt, sich vollständig aus sozialen Medien zurückzuziehen. Mit dem „morgigen Tag“ werde sich sein Social-Media-Auftritt „komplett erledigt“ haben, sagte er in einem Instagram-Video. Zuvor hatte er sich schon von den Plattformen Facebook und X verabschiedet.

Als Hauptgrund nannte Buschmann schon damals, dass ihm „der ganze Wahnsinn nicht guttut“. Er habe „keinen Bock mehr drauf, wie die Leute im Internet und vor allem auf Social Media miteinander umgehen“. Außerdem klagte der frühere Basketballspieler über aus seiner Sicht clickgetriebene Berichte im News-Feed. Er komme nicht damit klar, „was offensichtlich neue Anforderungen an Sportreporterinnen und Sportreporter sind.“

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