Jetzt schon? An diesen Terminen können Sie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im TV sehen

„Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht ...“: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ entstand 1973 unter der Regie von Václav Vorlíček, es ist einer der bekanntesten Märchenfilme überhaupt. Weihnachten ohne diesen Kultfilm? Für viele unvorstellbar. Auch dieses Jahr muss keiner auf den Klassiker verzichten. Ertönt die Titelmusik, weiß jeder: Die Weihnachtszeit ist da.

Und die beginnt dieses Jahr schon Mitte November. Insgesamt 17 Mal wird „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ während der Advents- und Weihnachtszeit sowie bis zum Dreikönigstag im Fernsehen ausgestrahlt. Das Erste zeigt den Märchenfilm bereits am Sonntag, 15. November, um 15.35 Uhr.

Aschenbrödel (Libuse Safránková) verkleidet sich als Junge, um mit dem Prinzen (Pavel Trávnícek, rechts) um die Wette schießen zu können. Auf den ersten Blick ist sie alles andere als eine Prinzessin ... (Bild: WDR/DRA) Copyright: WDR/DRA

Danach folgen weitere Termine auf den verschiedenen Dritten Programmen. Der BR übernimmt am Sonntag, 22. November, um 15.20 Uhr, der WDR zeigt den Klassiker eine Woche später, am 29. November, um 10.35 Uhr. Am zweiten Adventssonntag, 6. Dezember, ist das Märchen um 17.10 Uhr im HR zu sehen. Der rbb steigt am 13. Dezember um 14 Uhr ein, der NDR zeigt den Film am 20. Dezember um 14.10 Uhr.

Aschenbrödel-Marathon

Auch an den Weihnachtsfeiertagen darf Aschenbrödel natürlich nicht fehlen. Das Erste zeigt den Klassiker an Heiligabend um 11.35 Uhr. Im NDR läuft er am selben Tag um 15.30 Uhr, der WDR hat ihn sogar zur Primetime um 20.15 Uhr im Programm. Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, geht es weiter: Der HR zeigt den Märchenfilm um 15.10 Uhr, der rbb um 16.30 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag übernimmt der MDR um 17.25 Uhr, während ONE den Klassiker bereits um 18.50 Uhr ausstrahlt.

Vor 50 Jahren feierte der Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ Premiere. Bis heute gilt die Geschichte über den Prinzen (Pavel Trávnícek) und Aschenbrödel (Libuse Safránková) als absoluter Klassiker in der Weihnachtszeit. (Bild: WDR/DRA) Copyright: WDR/DRA

Doch auch nach den Feiertagen ist die Märchenzeit noch nicht vorbei. Der SWR zeigt „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ am Sonntag, 27. Dezember, um 14.15 Uhr. Im neuen Jahr geht es weiter: Am 1. Januar 2027 läuft der Film um 13.05 Uhr erneut im SWR, am 3. Januar um 12 Uhr bei KiKA. Den Schlussstrich unter den diesjährigen Aschenbrödel-Marathon zieht schließlich der BR. Er zeigt das Märchen am Feiertag Heilige Drei Könige, 6. Januar 2027, um 11.15 Uhr.

Libuse Safránková, die 2021 mit 68 Jahren starb, verkörperte die weibliche Hauptrolle. Der mittlerweile 76-jährige Pavel Trávnícek schlüpfte in die Rolle des Märchenprinzen. Rolf Hoppe spielte den König. Der Schauspieler ist bereits 2018 im Alter von 87 Jahren gestorben.

Die Sendetermine im Überblick

An diesen Terminen können Sie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sehen:

Sonntag, 15. November, 15.35 Uhr (Das Erste) Sonntag, 22. November, 15.20 Uhr (BR) Sonntag, 29. November, 10.35 Uhr (WDR) Sonntag, 6. Dezember, 17.10 Uhr (HR) Sonntag, 13. Dezember, 14.00 Uhr (rbb) Sonntag, 20. Dezember, 14.10 Uhr (NDR) Heiligabend, 24. Dezember, 11.35 Uhr (Das Erste) Heiligabend, 24. Dezember, 15.30 Uhr (NDR) Heiligabend, 24. Dezember, 20.15 Uhr (WDR)