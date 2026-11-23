Dominik Stuckmann, 34, und Anna Rossow, 38, haben am geheiratet. Die Trauung fand am Samstag, 21. November, im Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt statt, etwa 20 Gäste waren dabei. Nach Angaben von RTL hat damit zum ersten Mal ein „Bachelor“ der deutschen Ausgabe die Frau geheiratet, die er am Ende seiner Staffel ausgewählt hatte.

Bekannt gemacht haben die Stuckmanns ihre Hochzeit auf Instagram. Unter Fotos der Feier schrieb er: „Wir sind verheiratet! Mrs. & Mr. Stuckmann.“ Auf den Bildern trägt Rossow ein weißes Kleid mit Korsage, weitem Rock, Schleppe und Schleier, Stuckmann einen schwarzen Anzug. Später zeigte Stuckmann in Videos auch Szenen aus dem Schloss.

Freudentränen und ein „verrücktes Gefühl“

Am Morgen nach der Hochzeit gab Stuckmann RTL.de ein Interview. Darin sagt er, der Tag habe ihn stärker berührt als erwartet: „Es war ein sehr, sehr emotionaler Tag. Ich glaube, emotionaler, als wir es uns je hätten vorstellen können.“ Und weiter: „Es sind sehr viele Tränen geflossen. Freudentränen natürlich.“

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Ganz begriffen haben die beiden ihren neuen Status nach Stuckmanns Worten noch nicht. „Wir sind heute Morgen aufgestanden und haben einen Ring am Finger gehabt und haben das erste Mal realisiert, dass wir jetzt wirklich offiziell Mann und Frau sind“, erklärte der ehemalige TV-Rosenkavalier gegenüber RTL.de. „Und das ist ein ganz verrücktes Gefühl.“

Das Paar ist seit dem Finale der zwölften Staffel der Kuppelshow im Jahr 2022 zusammen, die Heirat habe die Beziehung trotzdem verändert: „Es fühlt sich irgendwie noch verbundener an als vorher.“

Der Sender gratulierte dem Paar auf Instagram: „Eure Geschichte hat bei uns ihren Anfang genommen - und jetzt schreibt ihr 'Bachelor'-Geschichte.“

Laut RTL.de fliegen die beiden jetzt für ihre Flitterwochen nach Mauritius - dort, wo Stuckmann seiner Anna auch den Antrag im November 2025 gemacht haben soll. Im August 2027 soll zudem ein größeres Fest auf Mallorca folgen. Mehr ist darüber bisher nicht bekannt.

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