„Jetzt wird es emotional“Annette Frier verkündet „Maus-Show“-Abschied - und ihren Nachfolger

Axel Prahl (links), Kapitänin Annette Frier und Klass Heufer-Umlauf treten im Team Maus an. (Bild: WDR/Ben Knabe) Copyright: WDR/Ben Knabe

In der am Samstagabend im Ersten ausgestrahlten Jubiläumsausgabe der „Maus-Show“ ist es zu einem emotionalen Abschied gekommen. Seit 20 Jahren stellen Kinder in der Familienshow der ARD prominenten Gästen knifflige Alltagsfragen. Doch diesmal sorgt nicht nur das Duell der beiden Teams für Spannung und Emotionen. Denn für Annette Frier heißt es Abschied nehmen.

Beatrice Egli (links), Kapitän Vincent Weiss und Till Reiners können das Rennen am Ende für sich entscheiden. (Bild: WDR/Ben Knabe) Copyright: WDR/Ben Knabe

„Was steckt hinter dem Fragezeichen?“, fragt sich Moderatorin Esther Sedlaczek, als sich auf dem Bildschirm des Studios eine Karte mit einem großen Fragezeichen dreht. Kurz darauf wird das Rätsel gelüftet: Dort steht „Danke, Annette“. „Ich muss Ihnen das jetzt leider mitteilen. Und jetzt wird es auch emotional“, erklärt Esther Sedlaczek. „Liebe Annette, du hast das Team Maus jetzt sechsmal auf dieses tolle Spielfeld geführt. Aber es wird heute dein letztes Mal als Team-Kapitänin sein.“

Für Schauspielerin Annette Frier heißt es also Abschied nehmen. „Damit habe ich nicht gerechnet“, freut sich die 52-Jährige über den zahlreichen Applaus. Doch warum gibt sie den Posten überhaupt ab? Auf die Frage von Sedlaczek erklärt Frier, sie habe sich im vergangenen Jahr „ein bisschen viel auf den Teller geladen“.

Frier kämpft gegen Beifall an: „Jetzt ist aber Schluss“

Pünktlich zum Jubiläum von „Die große Maus-Show“ kehrt Esther Sedlaczek als Moderatorin zurück. Während ihrer Schwangerschaft hatte sie sich letztes Jahr von Florian Silbereisen vertreten lassen. (Bild: WDR/Ben Knabe) Copyright: WDR/Ben Knabe

„Die große Maus-Show“ wird 20 Jahre alt. Zur großen Jubiläumsshow begrüßt Moderatorin Esther Sedlaczek (Zweite von links) nicht nur die Maus und den Elefanten, sondern auch prominente Rate-Gäste (von links: Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Axel Prahl, Till Reiners, Wincent Weiss und Beatrice Egli). (Bild: WDR/Ben Knabe) Copyright: WDR/Ben Knabe

Besonders emotional wird es, als plötzlich ihr Gegenspieler Vincent Weiss mit einem riesigen Blumenstrauß vor ihr steht. „Oh mein Gott, ich sterbe“, ruft Frier überrascht. Der Sänger verabschiedet sich mit persönlichen Worten: „Danke Annette, für so viele schöne Zweikämpfe.“ Doch Frier versucht schnell, den Applaus abzuwürgen. „Jetzt ist aber Schluss.“ Ganz von der Bildfläche verschwinden will sie allerdings nicht. Sie komme gerne „als Gast“ in die ARD-Familienshow.

Einen Nachfolger gibt es bereits. Frier kündigt einen „jungen, aufstrebenden, sehr, sehr attraktiven Kollegen“ an. Dann hält sie einen orangenen Bilderrahmen in die Kamera: Ein Foto von Christoph Maria Herbst ziert den Rahmen. Der 60-jährige „Stromberg“-Star übernimmt ihren Platz. Für Esther Sedlaczek muss der Schauspieler nun in „sehr, sehr große Fußstapfen treten“. Nichtsdestotrotz freue sich die Moderatorin auf ihn.

Leider kann Frier ihren letzten Wettkampf als Kapitänin nicht für sich gewinnen. Gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf und Axel Prahl tritt sie in Form von Team Maus gegen das Team Elefant von Vincent Weiss an, das von Beatrice Egli und Till Reiners unterstützt wird. Am Ende hat Team Elefant knapp die Nase vorn und sichert sich das Preisgeld von 15.000 Euro für einen guten Zweck. Ganz leer geht auch Team Maus nicht aus: Für den guten Zweck bleiben immerhin 10.000 Euro. (tsch)