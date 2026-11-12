Joelina Drews berichtet von beängstigendem Erlebnis mit KI-Fake-Video

In der aktuellen Diskussion im Podcast „Drews Cordalis Petry - Kids-Club“ sprechen Joelina Drews (32), Lucas Cordalis (59) und Achim Petry (52) über die Risiken der Technologie. Vor allem die rasante Entwicklung bereitet den Schlagerstars Sorgen. Wie schnell KI zur Gefahr für die eigene Privatsphäre werden kann, hat Joelina Drews bereits selbst erlebt. „Mir wurde mal ein Video geschickt, wo ich mich einfach drauf ausgezogen habe“, verrät die Tochter von Jürgen Drews. Sie habe zunächst kaum glauben können, was sie da zu sehen bekam.

Achim Petry blickt mit gemischten Gefühlen auf die Entwicklung. Er ist überzeugt, dass KI „keine Reglementierung“ kenne. Eine kürzlich erlebte Situation habe ihn sogar an den Science-Fiction-Klassiker „Terminator“ erinnert. „Oh Terminator, geil“, sei ihm dabei durch den Kopf gegangen. Er berichtet, dass ChatGPT eine andere KI „angegriffen“ habe. Eine Vorstellung, die ihm durchaus Sorgen bereitet. Petry habe davor „Angst“ und fragt sich, ob die Menschheit nicht längst „aus Terminator gelernt“ haben sollte.

Schlagersänger Achim Petry verrät in seinem Podcast, warum ihm die KI „Angst“ mache. (Bild: 2016 Getty Images/Jens Schlueter) Copyright: 2016 Getty Images/Jens Schlueter

Lucas Cordalis teilt die Bedenken seiner Podcastkollegen. Er befürchtet, dass der Mensch durch die zunehmende Entwicklung künstlicher Intelligenz irgendwann an Bedeutung verlieren könnte und „nur noch eine Randerscheinung“ sein wird. „Irgendwann wird die KI unabhängig vom Menschen existieren“, glaubt der Mann von Daniela Katzenberger.

„Ich stehe halt schon da drauf, wenn man mich ein bisschen lobt“

Joelina Drews befürchtet, dass KI künftig „alles ersetzen“ könnte und damit auch zahlreiche Arbeitsplätze verschwinden. „In zehn, 15, 20 Jahren wird die KI so viele Jobs schon ersetzt haben, dass wir echt gucken müssen, wo wir bleiben.“

Gleichzeitig warnt sie davor, sich dem Thema nicht rechtzeitig zu widmen. Wer sich nicht schon jetzt mit künstlicher Intelligenz beschäftige, werde davon „spätestens in 10 Jahren“ überrollt. Dass KI durchaus auch angenehme Seiten haben kann, gibt Achim Petry trotz seiner Angst zu. Gelegentlich lasse er sich von der Technologie sogar ein wenig schmeicheln. „Ich stehe halt schon da drauf, wenn man mich ein bisschen lobt“, gesteht er.

Am Ende sind sich die drei einig: Die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Ein bewusster und vorsichtiger Umgang mit künstlicher Intelligenz sei deshalb umso wichtiger. Gleichzeitig müsse man mit der Zeit gehen und sich auf die Veränderungen einstellen. (tsch)