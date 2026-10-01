Joelina Drews erlebte Übergriff in den USA„Eine der schlimmsten Storys, die ich erlebt habe“

„Ich hab eine krasse Story, eine sehr krasse Story“, kündigt Joelina Drews in der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts „Drews Cordalis Petry - Kids Club“ mit Lucas Cordalis und Achim Petry an. In der Podcast-Rubrik „Moment der Wahrheit“ berichtet sie von einem Vorfall, der sich vor einigen Jahren in Los Angeles ereignet habe.

Die heute 31-Jährige sei damals für eine Songwriting Session in der US-amerikanischen Stadt gewesen. „Es war schon recht dunkel und dann wollte ich mit dem Uber zurück zu meinem Apartment fahren“, erinnert sich Drews. Doch auch nach zwanzig Minuten habe sie vergeblich auf ein freies Fahrzeug gewartet.

Plötzlich sei ein Unbekannter auf sie zugekommen, habe sich als Uber-Driver vorgestellt und ihr angeboten, sie für zehn Dollar zu ihrem Apartment zu bringen. Achim Petry ahnt bereits: „Alle Alarmglocken müssten bei dir hochgegangen sein! Egal, ob es ein Uber-Driver war oder nicht.“

„In dem Moment ist mir mein Herz so in die Hose gerutscht!“

Doch Joelina kündigt an: „Es wird noch viel schlimmer.“ Sie habe sich damals entschieden, das Angebot anzunehmen und sei zu dem Unbekannten ins Auto gestiegen. „Während der Autofahrt habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, wie der Typ seine Hose aufgemacht hat und was ganz Unheiliges neben mir gemacht hat“, deutet sie an.

„In dem Moment ist mir mein Herz so in die Hose gerutscht!“, betont die Sängerin. Ihr einziger Gedanke sei damals gewesen: „Wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus?“ Sie habe ein Telefonat simuliert und ihr Handy die gesamte Fahrt an ihr Ohr gehalten. Der Unbekannte habe sie schließlich an ihrem Apartment abgesetzt und ihr noch eine Visitenkarte überreicht. Joelina Drews betont: „Ich konnte seitdem nicht mehr schlafen, ich musste deswegen das Apartment wechseln.“

Ihre Podcast-Partner zeigen sich fassungslos: „Du hast mehr Glück als Verstand gehabt und ich hoffe, du hast daraus gelernt!“, betont Achim Petry, stellt aber gleichzeitig klar, dass Joelina selbst keine Schuld treffe. Die beschreibt ihr Verhalten rückblickend als „naiv und dumm“: „Das ist auf jeden Fall eine der schlimmsten Storys, die ich erlebt habe.“ An die Zuhörer gerichtet appelliert sie eindringlich: „Man sollte auf jeden Fall nicht naiv sein und sofort vertrauen, und man sollte aufmerksam durch die Welt gehen!“ (tsch)