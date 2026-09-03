Joelina Drews stand mit Lebensmittelvergiftung auf der Bühne„Mir ging es so mies!“

In ihrem Podcast „Drews Cordalis Petry - Kids Club“ hat Joelina Drews (30) berichtet, kürzlich eine persönliche Angst überwunden zu haben. Die Sängerin berichtet, trotz einer Lebensmittelvergiftung aufgetreten zu sein. Im Gespräch mit Lucas Cordalis (59) und Achim Petry (52) erinnert sie sich: „Mir ging es so mies, ich wusste nicht, wie ich es auf die Bühne schaffen soll.“

Am Vorabend des Konzerts sei Joelina von München nach Düsseldorf geflogen und habe sich am Flughafen noch einen Salat mit Räucherlachs gekauft. An dem Tag seien es 36 oder 38 Grad gewesen, erinnert sich Drews. Während ihre Podcast-Partner bereits eine böse Vorahnung haben, gesteht Drews selbst: „Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil ich hatte vorher nie eine Lebensmittelvergiftung.“

Von Düsseldorf aus sollte Drews am nächsten Tag mit dem Zug weiterfahren. Doch der erhoffte erholsame Schlaf blieb aus. „Ich wache nachts um zwei Uhr auf und merke: Boah, mir ist kotzübel“, berichtet die Tochter von Jürgen Drews. Dazu kamen starke Magen-Darm-Beschwerden. „Das ging dann die ganze Nacht so. Ich habe bis sechs Uhr nicht mehr geschlafen.“

Joelina Drews trat trotz Unwohlseins auf: „Habe mich am Mikrofonständer festgehalten“

Auch am nächsten Morgen habe sie noch unter starker Übelkeit gelitten und sich vor der Zugfahrt in einer Apotheke entsprechende Medikamenten besorgt. „Das hat sehr gut geholfen“, so Drews. Mit kurzen Schlafpausen brachte die Sängerin so die Zugfahrt und die Proben für ihren Auftritt hinter sich.

Und auch auf der Bühne lief am Ende glücklicherweise alles glatt - trotz ihres Unwohlseins: „Mir war halt schon schwummrig und es gab zwischendurch einen Moment, da habe ich mich am Mikrofonständer festgehalten“, berichtet die 30-Jährige. Den Auftritt abzusagen sei für sie nicht infrage gekommen, dennoch gesteht Drews durchaus Sorge gehabt zu haben, „dass ich auf einmal von der Bühne kippe“. Sie betont: „“Ich weiß auch nicht, wie ich das dann durchgezogen hab, aber irgendwie habe ich es geschafft.“ (tsch)