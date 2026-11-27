Als Gast der WDR-Talkshow „Kölner Treff“ hat Johann Lafer über seine Krebserkrankung gesprochen. „Wenn du da im Bett liegst in der Uni-Klinik und man sagt 'Du hast einen Krebs', dann ist das eine Aussage, die ändert in der Sekunde alles“, gibt der österreichische TV-Koch in einem vor der Ausstrahlung (Freitag, 27.11., 22 Uhr, WDR-Fernsehen) vom WDR verbreiteten Clip zu Protokoll. Lafer: „Das ist brutal, wirklich. Das ist ein Satz, der ist nicht so einfach wegzustecken.“

Er habe die Information erst mal nur mit seiner Frau geteilt und sogar seinen Kindern nichts gesagt. Denn er habe zunächst die Hoffnung gehabt, dass er die Krankheit bekämpfen könne, ohne eine Chemotherapie zu machen. „Ich habe das gemacht, was viele machen: Man lässt sich beraten, man sucht nach Hilfe, und dann geht's los“, berichtet der 69-Jährige, der vor drei Jahren die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekam. Lafer zählt auf: „Der eine sagt Ozontherapie, Immuntherapie, jede Menge Nahrungsergänzungsmittel und sonstige Sachen. Dann gehst du von Arzt zu Arzt und machst das auch natürlich, mit dem Ziel, das ändert sich.“

„Mein ganzes Geld spende ich der Deutschen Krebshilfe, weil nur die Schulmedizin kann mir helfen“

Die Hoffnung habe sich jedoch nicht erfüllt: „Letztes Jahr im Sommer ist genau das eingetroffen, was sich keiner wünscht. Mein Körper ist explodiert voller Lymphknoten. Es ist genau das Gegenteil eingetroffen dessen, was ich mir erwünscht habe durch diese andere Art von Behandlung.“

Der durch TV-Shows wie „Lanz kocht!“ und „Die Küchenschlacht“ bekannt gewordene Ex-Sternegastronom hat daraus seine Lehren gezogen. „Mein ganzes Geld spende ich der Deutschen Krebshilfe, weil nur die Schulmedizin kann mir helfen“, sagt er im „Kölner Treff“. Das sei eine ehrliche Aussage. Lafer ist sich sicher: „Gäbe es keine Chemotherapie und diese harten Methoden, würde ich hier heute nicht mehr sitzen, und dafür bin ich sehr dankbar.“ (tsch)