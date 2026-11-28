„Mir geht es wesentlich besser, als es mir im letzten Jahr zu dieser Zeit ging“, sagt Fernsehkoch Johann Lafer am Freitagabend in der WDR-Talkshow „Kölner Treff“. Seit er seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat, fühle er sich erleichtert. „Ich habe zwei Jahre damit gekämpft, mit mir selber. Ich habe alle Ausreden gebraucht, die man sich nur vorstellen kann.“

Nach einem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten hatten sich viele Fans gefragt, was mit ihm los sei. Er hatte abgenommen, seinen Bart und die Haare verloren. War eine Abnehmspritze schuld daran? Dann kam heraus: Nein, es ist Krebs. „Ich muss sagen: Am Anfang war es schon ein Schock, denn die Invasion, die auf mich eingebrochen war, war beinhart. Aber ich war auch erleichtert nach ein paar Tagen, weil ich endlich das raushatte, was mich so belastet hat“, sagt Johann Lafer am Freitagabend.

Lafer war vorher schon jahrelang in eine Klinik gegangen, zum Heilfasten und um eine Therapie für seinen Körper zu machen. So auch im Januar 2024, erzählt er. Dazu gehört auch eine Ultraschalluntersuchung. „Am letzten Tag hat dann ein Arzt zu mir gesagt: 'Sie haben so einen Schatten in der Leiste.'“ Der Arzt habe zunächst auf einen Leistenbruch getippt, doch das war es nicht. In einer Uniklinik folgt dann nach einer CT-Untersuchung die niederschmetternde Nachricht, erzählt Lafer: „Und wenn du dann im Bett liegst in der Uniklinik und man sagt, du hast einen Krebs, dann ist erst einmal eine Aussage in dir, die in einer Sekunde alles verändert. Und das kann ich von mir sagen: Das ist brutal.“

Johann Lafer: „Ich möchte allen Menschen Mut machen“

Lafer hofft den Krebs bekämpfen zu können, ganz ohne Chemotherapie. Darum sagt er niemandem, was mit ihm los ist. Nur seine Frau weiht er in das Geheimnis ein. Er versucht alles, um gegen den Krebs zu kämpfen. Ohne Erfolg. „Im Sommer letztes Jahr ist mein Körper explodiert von diesen Lymphknoten“, erzählt Johann Lafer. „Der Körper war komplett voller Lymphknoten. Es ist genau das Gegenteil von dem eingetroffen, was ich mir erwünscht hatte durch diese andere Behandlung.“ Da begreift Lafer: „Nur die Schulmedizin kann mir helfen. Und gäbe es keine Chemotherapie und gäbe es nicht diese harten Methoden, würde ich heute hier nicht mehr sitzen. Und dafür bin ich sehr dankbar.“

Lafer hat eine Leidenschaft: Arbeit. Inzwischen hat er sein Leben eingerichtet. Es besteht aus Arbeit und Therapie. Auch als es ihm richtig schlecht geht, habe er daran nichts geändert. „Und wenn du trotz Schwäche merkst, dass die Leute unwahrscheinlich dankbar sind, dass sie anerkennend und wertschätzend sind, dann merkst du, dass du etwas zurückbekommst. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, wenn man krank ist: dass man sich nicht hängen lässt, sondern dass man versucht, positiv zu denken.“

Heute hat er sich mit seiner Krankheit arrangiert, sagt Johann Lafer. „Und ich möchte allen Menschen Mut machen und sagen: Kämpft weiter, lasst Euch nicht unterkriegen. Es lohnt sich zu leben, und macht das Beste aus der Situation. Das ist die wahre Zukunft.“ (tsch)