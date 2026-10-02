Johannes Oerding gesteht Ina Müller„Dachte, das hört auf mit der Aufregung, wenn ich dich treffe“

Bis 2023 waren Johannes Oerding und Ina Müller eines der Traumpaare der deutschen Musikszene. Nach zwölf Jahren Beziehung zogen die beiden Musiker einen Schlussstrich. Jetzt sahen sich die beiden im TV wieder. In Müllers Talk „Inas Nacht“ präsentierte Johannes Oerding gemeinsam mit Musikerkollege Peter Maffay einen neuen Song. Mehr als die Pop-Ballade blieb jedoch ein Satz Oerdings nach der Darbietung hängen, den das Publikum mit einem gerührten „Ohhhhhh“ kommentierte.

Nachdem die letzten Töne der Single „Weiter“ verklungen waren, zeigte Ina Müller Verständnis für die Aufregung der beiden Künstler: „Sind ja alles neue Songs.“ Oerding bejahte und fügte hinzu: „Bei mir ist es viel schlimmer!“ Weiter sagte er: „Ich hatte das Gefühl wie 2009, als ich das erste Mal hier saß. Ich hatte gedacht, dass das langsam aufhört mit der Aufregung, wenn ich hier reinkomme und dich treffe.“

Johannes Oerding (links) und Peter Maffay präsentierten bei „Inas Nacht“ ihren gemeinsamen Song „Weiter“. (Bild: NDR / Morris Mac Matzen) Copyright: NDR / Morris Mac Matzen

Damals, vor sieben Jahren, hatte Oerding als aufstrebender Musiker in der Sendung gastiert. Zunächst ergab sich aus dieser Begegnung eine Freundschaft, ab 2011 eine Beziehung.

Johannes Oerding verrät: So kam es zum gemeinsamen Album mit Peter Maffay

Während das Publikum lachte, beklagte Ina Müller gespielt beleidigt: „Mit mir hat er nie ein Country-Album gemacht.“ Oerding scherzte zurück: „Doch haben wir, aber du hast alleine gesungen.“ Auf der gemeinsamen Platte mit Peter Maffay ist das anders: „Nashville“ umfasst elf Duette der beiden Musiker.

„Wer ist auf die Idee zu kommen, das zu machen, was ihr jetzt macht?“, wollte Ina Müller wissen. „Ich nicht“, gab Maffay schmunzelnd zurück und provozierte Lacher im Publikum. „Ich wollte mit Peter Musik machen, zumindest einen Song schreiben. Ich habe ihm ein, zwei Ideen vorgestellt“, skizzierte Johannes Oerdings in der Rückschau die Entstehungsgeschichte des Albums. Weil auch Maffay Songansätze parat hatte, hätten sich die beiden Freunde gesagt: „Komm, noch sechs weitere, und wir haben ein Album.“ (tsch)