Die Tage werden dunkler und kälter, die Familien rücken enger zusammen, Weihnachten kommt näher. Punsch, Maronen, Nächstenliebe, dieser ganz spezielle Zauber eben. „Zauber? Pah, Humbug!“, würde Ebenezer Scrooge keifen. Seit 1843 schon vollzieht sich immer wieder dieses eigentümliche Schauspiel vom alten Griesgram, der dann aber doch sein Herz öffnet, erst in der Literatur, später im Theater und unzählige Male auch im Film: Charles Dickens' „Weihnachtsgeschichte“ gehört fraglos zu den beliebtesten Erzählungen der Saison, und auch 2026 findet wieder eine neue Variante ihren Weg - diesmal mit Superstar Johnny Depp in der Hauptrolle.

Gibt das Publikum Johnny Depp noch einmal eine Chance? Der Erfolg oder Nicht-Erfolg von „Ebenezer“ wird es zeigen. (Bild: 2026 Paramount Pictures/Jaap Buitendijk) Copyright: 2026 Paramount Pictures/Jaap Buitendijk

Außerdem neu in dieser Woche: „Beware Boiúna“ erzählt von einer Monsterschlange im Amazonas, und mit „Wild Horse Nine“ präsentiert Oscargewinner Martin McDonagh nach Erfolgen wie „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ und „The Banshees of Inisherin“ endlich seinen nächsten Film.

Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte

Große Namen, große Kulissen: „Wild Horse Nine“ mit Sam Rockwell und John Malkovich wurde mit einer Sondergenehmigung auf den Osterinseln gedreht. (Bild: 2026 Searchlight Pictures/Disney/Diego Araya Corvalán) Copyright: 2026 Searchlight Pictures/Disney/Diego Araya Corvalán

Es ist schon ein kleines Weihnachtsmärchen für sich: Vor wenigen Jahren noch, zu Zeiten des ziemlich schmutzigen Celebrity-Gerichtsprozesses gegen Amber Heard, galt die Karriere von Johnny Depp als irreparabel zerstört. Unvorstellbar, dass er überhaupt noch einmal eine nennenswerte Rolle in Hollywood würde übernehmen dürfen.

Und da steht er nun im dicken Mantel mit buschigen grauen Koteletten, falschen Zähnen, Zylinder und stechend-grimmigem Blick: Johnny Depp als Ebenezer Scrooge, eine der größten Ikonen weihnachtlicher Familienunterhaltung. Die Filmbranche gibt dem zwischenzeitlich gefallenen Superstar also noch einmal eine Chance. Ob das Publikum auch dazu bereit ist, wird der Erfolg oder eben Nicht-Erfolg von „Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte“ zeigen.

Drei Geister werden den mürrischen alten Scrooge in der Heiligen Nacht heimsuchen, um ihm zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vor Augen zu führen, wie sehr er vom rechten Weg abgekommen ist - man kennt die Handlung ja zur Genüge. Viel spannender als das „Was“ ist hier eher das „Wie“.

Die CIA-Agenten Lee (Sam Rockwell, links) und Chris (John Malkovich) wollen möglichst „unauffällig“ einen Auftrag auf den Osterinseln erledigen. (Bild: 2026 Searchlight Pictures/Disney/Diego Araya Corvalán) Copyright: 2026 Searchlight Pictures/Disney/Diego Araya Corvalán

In der Vergangenheit wurde die „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens oft sehr kindgerecht adaptiert, etwa mit Dagobert Duck oder den Muppets. Diesmal könnte es mal wieder in eine eher düstere Richtung gehen: „Ebenezer“ wurde von Ti West inszeniert, der sich bislang vor allem mit blutigen Horrorfilmen (“X“, „Pearl“, „MaXXXine“) einen Namen gemacht hat. Aber vielleicht ist er ja genau der richtige Mann für diese gespenstische Weihnachtserzählung. „Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte“ ist freigegeben ab zwölf Jahren.

Beware Boiúna

„Beware Boiúna“ erzählt von einer gigantischen, sagenumwobenen Schlange, die für ein Gleichgewicht der Dinge sorgen soll. (Bild: Lionsgate) Copyright: Lionsgate

„Wenn Gleichgewicht herrscht, ruht sie. Bei Ungleichgewicht verteidigt sie“, heißt es unheilvoll im Trailer zu „Beware Boiúna“. Natürlich herrscht in diesem Film dann kein Gleichgewicht, und statt „verteidigen“ könnte man genauso gut auch sagen „zerquetschen“ oder „in Stücke reißen“. Anfang Oktober startete die deutsch-amerikanische Produktion, hinter der unter anderem Oliver Berben steht, in den US-Kinos - die ersten Kritiken zu der Mischung aus Abenteuer und Tierhorror fielen positiv aus. Jetzt windet sich das titelgebende Ungetüm Boiúna auch hierzulande über die Leinwand.

„Boiúna“, das ist der Name einer gigantischen, sagenumwobenen Schlange, die im südamerikanischen Regenwald angeblich für ein Gleichgewicht der Dinge sorgt. Viele halten das Monster für einen bloßen Mythos, eine Art „Volksglaube“. Oder steckt doch mehr dahinter? Ein paar gefährlich unbedarfte junge Menschen finden es bald ganz genau heraus, als sie im kolumbianischen Amazonas auf ihrem klapprigen Flussdampfer in ein Sperrgebiet eindringen.

Lena (Kiana Madeira, links) und Alli (Jessica Rothe) befinden sich mit ihrem Dampfer auf einem gefährlichen Kurs. (Bild: Lionsgate/Ana María Gallón) Copyright: Lionsgate/Ana María Gallón

Die menschlichen Hauptrollen in „Beware Boiúna“ (Drehbuch: Alan B. McElroy, Regie: Mike P. Nelson) spielen Kiana Madeira (“Diebische Elstern“) als Bootsfrau Lena, Jessica Rothe (“La La Land“) als Medizinstudentin Alli und Logan Marshall-Green (“Die Odyssee“) als Rohstoffunternehmer Brennan Malloy. Es sind ganz unterschiedliche Motive, die diese Figuren in das Revier von Boiúna führen, aber sie werden sich alle gleichermaßen ihrem Urteil stellen müssen: „Sie entscheidet, wer lebt. Sie entscheidet, wer stirbt ...“

Wild Horse Nine

Martin McDonagh - im Mainstream ist der Name nach wie vor nicht wirklich geläufig. Unter Cineasten aber genießt der Mann schon seit vielen Jahren einen hervorragenden Ruf. Nach seinen Anfängen im Theater brachte der irische Dramatiker bislang fünf Filme auf die Leinwand, vier davon wurden für Oscars nominiert und einer gewann auch schon einen Academy Award (“Six Shooter“, 2004). McDonagh liefert also mit großer Zuverlässigkeit Oscar-reife Unterhaltung. Gilt das auch für seinen sechsten Film „Wild Horse Nine“?

„Brügge sehen ... und sterben?“ (2008), „7 Psychos“ (2012), „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ (2017) und „The Banshees of Inisherin“ (2022), diese Werke bilden zusammen mit dem Oscargewinner „Six Shooter“ die gesamte überschaubare Filmografie von Martin McDonagh. Der Regisseur und Autor lässt sich Zeit bei der Entwicklung seiner Projekte und greift dabei gerne auch auf bestehende Netzwerke zurück.

Sam Rockwell etwa wurde seinerseits unter McDonaghs Regie mit einem Oscar ausgezeichnet (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) und spielt jetzt wieder eine Hauptrolle in „Wild Horse Nine“. Auch Tom Waits übernimmt nach seinem Auftritt in „7 Psychos“ wieder einen kleinen Part. Daneben finden sich mit John Malkovich und Steve Buscemi weitere erstklassige Charakterdarsteller auf der Besetzungsliste von „Wild Horse Nine“, einer schwarzhumorigen 70er-Jahre-Agentengeschichte zwischen Chile und den Osterinseln.

Die Erzählung setzt kurz vor dem Militärputsch 1973 ein, als Lee (Sam Rockwell) und Chris (John Malkovich) von ihrem Vorgesetzten MJ (Steve Buscemi) aus Santiago auf die Osterinseln entsandt werden - zwei CIA-Agenten auf Reisen, um dabei undurchsichtige CIA-Dinge zu tun. Es gibt dort zwischen den ikonischen Statuen reichlich Verschwörungen, schräge Begegnungen und viel kauzigen Buddyfilm-Charme. Seinem guten Ruf wird Martin McDonagh jedenfalls auch mit diesem neuen Film wieder gerecht. „Wild Horse Nine“ gewann nach der Premiere in Venedig zuletzt auch schon wieder einige Filmpreise. (tsch)