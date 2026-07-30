Großer Wirbel um Jason Cloth: Der gefragte Hollywood-Produzent, der unter anderem für Filme wie „Joker“, „Ghostbusters: Legacy“ und „Babylon“ verantwortlich ist, soll mehr als 100 Millionen Dollar abgezockt haben. Das berichten unter anderem „Variety“ und „The Hollywood Reporter“. Der 60-jährige Kanadier wurde in Los Angeles festgenommen.

Laut der Staatsanwaltschaft von Chicago mit Sitz im US-Bundesstaat Illinois soll Jason Cloth per Schneeballsystem betrogen haben. Ihm wird vorgeworfen, bei Investoren Geld eingesammelt zu haben, welches er in Filme und Videospiele investieren sollte. Stattdessen habe der Film-Produzent damit allerdings andere Projekte finanziert, darunter kanadische Immobilien, sowie frühere Investoren ausgezahlt, wie es in der Anklage heißt.

Für seine Masche soll Jason Cloth sein Unternehmen Creative Wealth Media Finance Corp verwendet haben, über das er seit 2019 in nun sieben angeklagten Betrugsfällen Geld eingesammelt haben soll. Für jeden Anklagepunkt drohen ihm im Bundesstaat Illinois bis zu 20 Jahre Haft. Aktuell ist er gegen Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 200.000 Dollar wieder auf freiem Fuß. (tsch)