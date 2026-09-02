Joko und Klaas betrinken sich in neuer ProSieben-Sendung - dann zieht der Aufnahmeleiter die Reißleine

„Wir machen einfach Urlaub. Einfach mal treiben lassen. Keine Stunts, nichts Gefährliches, einfach mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und einfach mal gucken, was der Tag so bringt.“ Mit diesen Worten beschreiben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gleich zu Beginn ihre neue ProSieben-Sendung mit dem simplen Titel „Joko & Klaas machen Urlaub“. Ganz so unspektakulär wie das zunächst klingt, wird es bei diesem Chaos-Duo aber selbstverständlich nicht ...

Die beiden Moderatoren reisen für vier Tage nach Island und haben sich dort einen Mietwagen besorgt, um die Insel zu erkunden. Wie Klaas aber erst am Flughafen erfährt, kann dieser nur von ihm gefahren werden, weil Joko seinen Führerschein abgeben musste. „Willst du den Leuten mal erzählen, warum?“, meint der 42-Jährige zu Joko. Die knappe Antwort: „Ne.“

Dass Klaas allerdings auch nicht unbedingt der perfekte Fahrer ist, zeigt sich bereits nach kurzer Zeit. „Der Plan war ja eigentlich relativ simpel: Es gibt diesen Golden Circle von Island, das sind so 300 Kilometer, da fährt man locker in den vier Tagen an allen Highlights vorbei“, erklärt Joko in der Nachbetrachtung und fügt an: „Das war eigentlich ein sehr solider Plan - wenn wir beide nicht involviert gewesen wären.“ Denn nach etwa einer Minute verpasst Klaas eine Abzweigung und kommt von der Route ab.

Klaas droht: „Oder wir hören auf mit dem Drehen“

Als Klaas dann einen Campingplatz an einem Geysir ansteuern will, fährt er stattdessen zuerst zu einem sonderbaren Restaurant. „Das ist ein richtig verrückter Ort“, weiß der Entertainer. Denn alles ist hier aus Tomaten - sogar das Bier. Klaas: „Eines darf ich vielleicht mal verraten, von da an ging es dann steil bergab.“

„Wir hatten ein halbes Bier getrunken und da hat Joko dann angefangen, sich seltsam zu benehmen“, erinnert sich Klaas. Der 47-Jährige habe seit Monaten keinen Alkohol getrunken. Doch bei einem Bier sollte es bei Weitem nicht bleiben. Klaas bestellt immer weiter. Joko kommentiert: „Du bist da auf einmal so richtig maßlos geworden.“ Nach zahlreichen weiteren Getränken torkeln die beiden lallend aus dem Restaurant heraus.

Klaas sei klar gewesen, dass er nicht mehr fahren könne, sagt er. Joko hingegen möchte - wohlgemerkt ohne Führerschein - um den Platz am Steuer noch Schere, Stein, Papier mit dem nüchternen Aufnahmeleiter Ole spielen. Joko gewinnt. „Ich fahre“, lacht dieser. Doch Ole möchte die beiden Trunkenbolde in das Produktionsauto verweisen. Denn selbst hinten sitzen ist während der Fahrt nicht erlaubt, wie Joko und Klaas bei der Camper-Einweisung gesagt bekommen haben. Die beiden weigern sich ...

„Du kriegst den Autoschlüssel nur, wenn wir hinten sitzen dürfen“, droht Joko und Klaas ergänzt: „Oder wir hören auf mit dem Drehen.“ Ole lässt sich schließlich drauf ein - und bereut diese Entscheidung nur wenig später. Joko versucht unauffällig während der Fahrt Eier zu kochen. „Leute, das geht nicht“, mahnt Ole und zieht letztendlich die Reißleine. „Die beiden müssen wirklich rüber zu euch“, funkt er das Produktionsteam an. Klaas sagt in der Nachbetrachtung über seinen Zusammenhalt mit Joko: „Wir können uns streiten, aber wenn es Ärger gibt, dann machen wir es immer beide.“ (tsch)