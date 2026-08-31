Der Dortmunder Autotuning- und Fernsehstar Jean Pierre „JP“ Kraemer hat Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen seine Noch-Ehefrau Julia Meck teilweise bestätigt. Am Samstag (29. August) bezog der 45-Jährige in zwei YouTube-Videos und einem Instagram-Post Stellung zu den Medienberichten. Inzwischen haben auch viele Sponsoren Distanz zu dem bekannten Autotuner gesucht.

Laut Angaben der „Bild“-Zeitung soll Kraemer der Influencerin unter anderem eine Kette vom Hals gerissen und sie mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Im Juli kam es deshalb zu einem Polizeieinsatz. Diese Punkte räumte Kraemer ein. „Julia und ich haben uns getrennt und lassen uns scheiden“, erklärte Krämer.

Jean Pierre Kraemer räumt Fehler ein – und macht Noch-Ehefrau Vorwürfe

„In dieser Wut habe ich dann diese Kette vom Hals gerissen. Das ist richtig. Und das war auch falsch. Und auch mit der flachen Hand war falsch“, gab er zu. In einem weiteren Videoausschnitt aus dem Jahr 2024, den er selbst zeigte, packte er seine Frau am Hals, schubste sie und griff ihr in die Haare. Es habe bereits zwei Polizeieinsätze wegen Streitigkeiten gegeben. Bei den Streitigkeiten ging es offenbar meistens ums Geld, wie Kraemer offen zugab.

Gleichzeitig erhob Kraemer Vorwürfe gegen seine Noch-Ehefrau: Auch sie soll ihn geschlagen haben. Meck wies diese Darstellung gegenüber der „Bild“ als „Lügen“ zurück. Sie habe „Todesangst“ empfunden und nur versucht, sich aus seiner Umklammerung zu befreien.

Jean Pierre Kraemer ist abgetaucht

Auf Instagram kündigte er in einem Post an, eine Auszeit bei seinem Vater zu nehmen und unverzüglich eine Therapie zu beginnen, „um an mir zu arbeiten“.

Unterdessen muss Kraemer weitere Rückschläge hinnehmen. Die Streamingplattform Joyn nimmt wohl mit sofortiger Wirkung die „PS Profis – Mehr Power aus dem Pott” aus dem Programm. Das berichtet der Kölner Privatsender RTL.

Streaming-Star MontanaBlack geht auf Distanz

Auch Streaming-Star MontanaBlack distanziert sich von dem Dortmunder. Kraemer war einst das Werbegesicht für eine Sorte des Energy-Drinks „Gönrgy“ – einer Marke, die MontanaBlack mitgegründet hat. „Aus gegebenem Anlass beenden wir die Zusammenarbeit mit Jean Pierre Kraemer“, heißt es in einer Stellungnahme, die am Montag auf dem Instagram-Account von „Gönrgy“ veröffentlicht wurde. „Wir distanzieren uns deutlich von Gewalt gegen Frauen und generell von Gewalt in egal welcher Form.“

Museum von Jean Pierre Kraemer nach Drohungen geschlossen

Infolge der Berichte ging eine anonyme Drohung gegen Kraemers Pace-Automuseum in Dortmund ein. Das Museum wurde vorübergehend geschlossen, die Polizei war im Einsatz. Die Behörden ermitteln wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt sowie der Drohungen. Einzelheiten nannte die Polizei bislang nicht.

Kraemer ist durch seinen YouTube-Kanal „JP Performance“ mit rund 2,7 Millionen Abonnenten sowie durch seine Rolle als Moderator der Serie „Die PS-Profis“ bekannt geworden. Seine Frau Julia Meck ist als Beauty- und Mode-Influencerin auf Instagram aktiv und hat dort mehr als 200.000 Follower. (mbr)