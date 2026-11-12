„Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück.“ Mit diesem Slogan traten Wir sind Helden Anfang der Jahrtausendwende auf den Plan. Die in Hamburg beheimatete Pop-Band eroberte die Charts, räumte Newcomer-Preise ab, legte sich mit der „Bild“-Zeitung an und war ein oft gesehener Musikgast in der „Harald Schmidt Show“. Viel mehr war mit ihrem nonkonformistischen Ansatz vermutlich nicht zu erreichen. Am 12. November vollendet Sängerin Judith Holofernes das 50. Lebensjahr. Ihre Stimme wird im deutschsprachigen Pop vermisst. Das hat gesundheitliche Gründe.

2012 legten die Band-Mitglieder ihre Zusammenarbeit auf Eis. „Wir haben uns eigentlich weggeschlichen“, erklärte Holofernes unlängst als Gast im ZDF-Magazin „Volle Kanne“. „Wir haben uns nie offiziell aufgelöst, weil wir es zu harsch fanden, aber wir haben einfach nie wieder was gemacht.“

Angesprochen auf ein mögliches Comeback wiegelte sie ab. „Ich kann seit acht Jahren nicht mehr singen.“ Das war weiten Teilen der Öffentlichkeit bis dato nicht bekannt.

Judith Holofernes musste letzte Tour abbrechen: „Das war sehr traurig“

Anfang des Jahrtausends feierten Wir sind Helden große Erfolge. (Bild: 2005 Getty Images/MJ Kim) Copyright: 2005 Getty Images/MJ Kim

Der Hintergrund: 2017 wurde Judith Holofernes schwer krank. Auch wenn die Ursachen nicht letztlich geklärt wurden, vermutet sie eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung hinter ihren Beschwerden. Im selben Jahr entwickelte die Musikerin eine Stimmstörung, die wahrscheinlich neurologischen Ursprungs war und bis heute anhält.

„Ich musste meine Solo-Karriere, die ich auch sehr geliebt habe, sozusagen abbrechen“, erinnerte sich die gebürtige Berlinerin im ZDF. Ihre letzte Tour konnte sie nicht mehr wie geplant spielen: „Das war sehr traurig.“ Inzwischen habe sie zu ihrem Handicap aber eine „halbwegs“ entspannte Haltung gefunden, sie probiere vieles, aber versuche dabei „nicht zu krampfen“.

Solange sie beim Frühstück zum Radio mitsingen könnte, sei „das Wichtigste abgedeckt“, sagte Holofernes. „Aber ich kann nicht mehr mit meiner Stimme arbeiten.“ Wie früher werde es nicht mehr werden: „Ich werde so bald nicht bei Rock am Ring auf der Bühne stehen.“

'Was ist denn mit der los, ist die total aufgeregt oder krank?'“

Auf die Stimmprobleme angesprochen zu werden, ist Holofernes indes nicht unangenehm, wie sie im Juli dieses Jahres gegenüber Podcast-Moderatorin Bettina Böttinger beteuerte: „Tatsächlich entlastet es mich, weil für mich ist immer das Anstrengendste, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das kaschieren muss.“ Wenn ihre Gesprächspartner nicht informiert seien, habe sie oft das Gefühl, „dass Leute sich Sorgen machen, also dass man denkt: 'Was ist denn mit der los, ist die total aufgeregt oder krank?'“ Tatsächlich handle es sich um ein Spannungs- und ein Steuerungsproblem, das an manchen Tagen stärker und an anderen Tagen überhaupt nicht auftrete.

Vergangenes Jahr habe sie erstmals eine Diagnose bekommen: spasmodische Dysphonie, eine seltene, neurologische Bewegungsstörung des Kehlkopfes. Doch dieser Befund sei inzwischen wieder mit einem Fragezeichen versehen, was sie gern zur Kenntnis genommen habe. Denn bei einer spasmodischen Dysphonie bestehe kaum Aussicht auf Besserung. So aber gelinge es ihr, „im Augenwinkel eine gewisse Hoffnung aufrechtzuerhalten“.

„Ich habe einen Haufen von Mäzenen“

Beschäftigungslos ist die zweifache Mutter und praktizierende Buddhistin aber nicht: „Gott sei Dank kann ich schreiben und habe damit auch so viel Spaß“, bekräftigte sie bei „Volle Kanne“. Ihre kreative Arbeit ist aktuell vor allem durch Crowdfunding finanziert. „Ich habe einen Haufen von Mäzenen, die mir von drei Euro bis x Euro Geld geben im Monat und dafür unterschiedliche Bespaßungen kriegen“, beschreibt sie das Prinzip. Unter anderem produziert sie Podcasts, schreibt Essays, gestaltet Postkarten und Artworks.

Und auch Bestseller-Autorin ist Judith Holofernes, die mit Ex-“Helden“-Schlagzeuger Pola Roy verheiratet ist. Zuletzt erschien ihr autobiografisches Buch „Hummelhirn“ über ihre Familie und ihre Kindheit mit ADHS in den 70er-Jahren. Die Diagnose wurde Holofernes allerdings erst mit Mitte 40 gestellt. (tsch)