„Vor dem Haus von Jürgen Klopp“Kurioser Notruf führt zu schwierigem Feuerwehr-Einsatz

Am Donnerstag (22. Oktober) hat in Herdecke im Ruhrgebiet ein ungewöhnlicher Notruf die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Anrufer meldete, dass vor dem Haus von Jürgen Klopp ein Baum auf die Straße gestürzt sei.

Der heutige Bundestrainer hatte während seiner Zeit als Coach von Borussia Dortmund in der Stadt am Ennepe-Ruhr-Kreis gewohnt. Offensichtlich ist die Adresse vielen Einwohnern noch immer als Orientierungspunkt präsent. Auch die Feuerwehr wusste sofort, welche Adresse der Anrufer meinte.

Feuerwehr-Notruf in NRW: Baum stürzt vor Jürgen Klopps früherem Haus um

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug aus. Die Anfahrt gestaltete sich jedoch kompliziert: Mehrere falsch parkende Fahrzeuge blockierten die Zufahrt und behinderten das große Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.

Nach dem Eintreffen sicherten die Feuerwehrleute zunächst die Einsatzstelle. Anschließend zogen sie den Baum mit einer Seilwinde von der Fahrbahn und zerkleinerten ihn mit einer Motorkettensäge.

Feuerwehr-Einsatz in Herdecke: Altes Haus von Jürgen Klopp

Während des Einsatzes der Seilwinde kam es zu weiteren Schwierigkeiten. Einige schaulustige Anwohner unterschätzen die Gefahr offenbar - sie hielten sich laut Feuerwehr Herdecke während der Entsorgung im Gefahrenbereich auf und gingen erst, nachdem die Feuerwehr sie nachdrücklich dazu aufforderte. Dabei kam es laut Feuerwehr auch immer wieder zu „unnötigen Diskussionen“.

Zum Abschluss wurde das Schnittgut von den Feuerwehr-Einsatzkräften am Straßenrand abgelegt und mit Flatterband abgesperrt. Die Fahrbahn rund um Klopps alte Heimat wurde grob gereinigt. Um die endgültige Entsorgung muss sich der Eigentümer kümmern.

Jürgen Klopp prägte den BVB von 2008 bis 2015 entscheidend. Er holte 2011 und 2012 die Meisterschaft und gewann 2012 zusätzlich den DFB-Pokal, also das Double. In der Champions League 2012/13 erreichte Dortmund das Finale in Wembley, unterlag dort aber Bayern München. (mbr)