„Nicht einfach“Jürgen Vogel äußert sich erstmals zum Tod von Luna Jordan

Jürgen Vogel hat sich erstmals öffentlich zum Tod seiner jungen Kollegin Luna Jordan geäußert. In einer Videobotschaft auf Facebook wandte sich der deutsche Schauspieler mit persönlichen Worten an das Publikum.

Die 25-jährige Schauspielerin, die unter anderem durch „Polizeiruf 110“, „Euphorie“ sowie den Spielfilm „Fuchs im Bau“ bekannt wurde, war im Mai 2026 unerwartet gestorben. Seit dem Start der ZDF-Krimiserie „Jenseits der Spree“ im Jahr 2021 verkörperte sie die Tochter des alleinerziehenden Ex-Kommissars Robert Heffler, gespielt von Jürgen Vogel. Über einen Zeitraum von sechs Jahren standen die beiden gemeinsam vor der Kamera.

Start der neuen Staffel: Jürgen Vogel erinnert an verstorbene Serien-Tochter Luna Jordan

Zum Auftakt der sechsten Staffel veröffentlichte Vogel nun ein kurzes Video. „Es ist nicht einfach, darüber zu sprechen“, erklärt der Schauspieler darin. „Aber ich wollte auch nicht, dass der Eindruck entsteht, wir würden das aus unserem Herzen und Leben streichen.“ Abschließend fügt der 58-Jährige hinzu: „Wir vermissen Luna alle von Herzen… Wir vermissen Luna ganz doll.“

Am vergangenen Freitag wurde die erste Episode mit dem Titel „Kontrollverlust“ ausgestrahlt. Gleich zu Beginn der Folge ist eine Texttafel mit der Widmung „In liebevoller Erinnerung an Luna Jordan“ eingeblendet. Innerhalb der Serienhandlung wird die Abwesenheit ihrer Figur mit dem Antritt einer Weltreise begründet.

Luna Jordan im Alter von 25 Jahren gestorben

Luna Jordan zählte zu den gefragten Nachwuchsschauspielerinnen und war unter anderem für die Beatles-Serie „Hamburg Days“ besetzt worden. Nach ihrem Tod wurden die Dreharbeiten zu dieser Produktion zunächst unterbrochen. Auch beim Team rund um Jürgen Vogel hinterlässt ihr Fehlen eine deutliche Lücke.

„Viele Dinge sind privat“, sagte Vogel weiter. Dennoch sei es ihm ein Anliegen, die gemeinsame Arbeitszeit nicht unerwähnt zu lassen.

Luna Jordan ist im Alter von 25 Jahren gestorben. (Archivfoto) Copyright: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Neben „Jenseits der Spree“ wird die verstorbene Schauspielerin posthum in einer weiteren ZDF-Produktion zu sehen sein. Ab Freitag, 23. Oktober, steht ab 10 Uhr die sechsteilige Near-Future-Dramaserie „Wake Up“ in der Mediathek des Senders zum Abruf bereit.

Darin übernimmt Luna Jordan die Rolle der Emilia, einer jungen Frau, die während einer Angsttherapie eine ungewöhnliche Erfahrung durchlebt. Die Serie wurde kurz nach dem Tod der Darstellerin fertiggestellt und wird ab Mittwoch, 28. Oktober, um 21.45 Uhr auch im linearen Programm auf ZDFneo ausgestrahlt. (mbr)