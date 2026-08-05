Ein seltener Anblick: Die CDU-Politikerin Julia Klöckner und der Fernsehmoderator Jörg Pilawa haben sich bei einer Veranstaltung im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Paar besuchte dort das örtliche Straßentheaterfestival sowie den angeschlossenen Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt.

Einblicke in den Besuch gab es über soziale Medien: Die SPD-Politikerin Caroline Pehlke veröffentlichte auf Instagram Eindrücke von der offiziellen Eröffnung des Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarktes mit Straßentheater in Idar-Oberstein.

Jörg Pilawa und Julia Klöckner zeigen sich beim Straßentheaterfestival

Sie schrieb dazu von der „Leidenschaft, Kreativität und Können“ in der Region sowie der besonderen Verbindung aus traditioneller Edelstein- und Schmuckkunst und lebendigem Straßentheater. Auf den veröffentlichten Bildern ist auch zu sehen, wie Klöckner und Pilawa Hand in Hand beim gemeinsamen Rundgang unterwegs sind. Klöckner teilte die Beiträge anschließend in ihrer eigenen Instagram-Story.

Beide zeigten sich dabei in einem entspannten Freizeitlook. Klöckner trug ein lockeres, strahlend blaues Kleid, während Pilawa in hellen Jeans und einem lässigen, grünen Sakko erschien.

Ihre Beziehung ist seit 2025 öffentlich bekannt

Öffentliche Auftritte der beiden gelten als selten. Seit August 2025 ist die Beziehung zwischen der Politikerin und dem Entertainer öffentlich bekannt. Kennengelernt haben sich Klöckner und Pilawa laut Angaben aus ihrem Umfeld über gemeinsame Freunde bei einem Fest in Klöckners Heimatort Guldental.

Seit Bekanntwerden ihrer Beziehung halten sich beide mit öffentlichen Äußerungen zu ihrem Privatleben weitgehend zurück. Gemeinsame Auftritte bei offiziellen Anlässen blieben bislang die Ausnahme – umso mehr Aufmerksamkeit erregten die Bilder aus Idar-Oberstein.

Vor ihrer Beziehung waren beide bereits verheiratet. Pilawa trennte sich im Mai 2022 nach 16 Jahren Ehe von Irina Opaschowski, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Seine erste Ehe wurde im Jahr 2000 geschieden. Klöckner war von 2019 an mit dem Unternehmer Ralph Grieser verheiratet; die Trennung wurde im August 2023 bekannt. (jag)