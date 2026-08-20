Nach dem vorzeitigen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft und dem damit verbundenen Ende seiner Amtszeit als Bundestrainer war Julian Nagelsmann wochenlang kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen. Nun hat das Fünf-Sterne-Resort Quellenhof im Südtiroler Passeiertal Fotos auf Instagram veröffentlicht, die den 39-Jährigen gemeinsam mit seiner Ehefrau Lena Wurzenberger zeigen.

Auf den Aufnahmen posiert Nagelsmann unter anderem mit dem Hotelgastgeber Heinrich Dorfer, der ein Glas Rosé in der Hand hält. Weitere Bilder zeigen das Paar in lässiger Sommerkleidung. Das Resort begleitete die Fotos mit den Worten: „Lieber Julian, liebe Lena, schön, dass ihr wieder einige erholsame Tage bei uns im Quellenhof verbracht habt.” Zugleich gratulierte die Familie Dorfer dem Paar zur Hochzeit im Januar 2026.

Julian Nagelsmann urlaubt mit Ehefrau im Südtiroler Luxusresort

Unter dem Instagram-Beitrag regte sich Kritik in den Kommentaren. Einige Nutzer bezogen sich dabei auf das Abschneiden bei der WM und die Medienberichten zufolge gezahlte Abfindung in Höhe von knapp sieben Millionen Euro. Andere äußerten sich ironisch zu Nagelsmanns Outfit. Es gab jedoch auch Stimmen, die Nagelsmann das Recht auf eine private Auszeit zusprachen.

Bereits zuvor hatte Nationalspieler David Raum berichtet, er habe Nagelsmann nach dem Turnier empfohlen, zunächst abzuschalten. Der ehemalige Bundestrainer selbst hat sich öffentlich bislang weder zu den Bildern noch zu seiner weiteren beruflichen Zukunft geäußert.

Fotos aus Südtirol: Julian Nagelsmann genießt private Auszeit

Der Aufenthalt im Quellenhof ist somit der erste öffentliche Hinweis darauf, dass Nagelsmann und seine Frau nach den turbulenten Monaten eine Pause einlegen. Ob und wann der Trainer in den Fußballgeschäftsbetrieb zurückkehrt, ist unklar.

Jürgen Klopp war vor knapp einem Monat als Nachfolger von Julian Nagelsmann zum neuen Bundestrainer ernannt worden. (mbr)