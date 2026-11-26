Justin Hartley kennen die allermeisten wohl aus „This Is Us“: In der herzerwärmenden Drama-Serie über ein Ehepaar (gespielt von Mandy Moore und Milo Ventimiglia) verkörperte Hartley von 2016 bis 2022 deren Sohn Kevin Pearson. Nun ist der heute 49-Jährige abermals in einer starken Serie zu sehen: In „Tracker“ spielt er seit 2024 den titelgebenden Überlebenskünstler Colter Shaw, der sein Geld damit verdient, vermisste Personen überall in den Vereinigten Staaten aufzuspüren. In den USA startete die vierte Staffel „Tracker“ bereits Anfang Oktober. Am Mittwoch, 25. November, startet die vierte Staffel bei Disney+. Eine Woche später wird „Tracker“ auch Free-TV-Premiere in Deutschland feiern: Ab Mittwoch, 2. Dezember, ist wöchentlich eine Folge der ersten Staffel, jeweils um 20.15 Uhr, auf dem neuen Fernsehsender Disney TV zu sehen. Zum großen Launch-Event des Senders Anfang November war Justin Hartley zum ersten Mal in seinem Leben in München. Was ihn dabei am meisten überrascht hat, verrät der gebürtige US-Amerikaner im Interview. Auch spricht er über den Drehortwechsel von Vancouver nach Los Angeles und seine Gemeinsamkeiten mit Colter Shaw und Kevin Pearson.

teleschau: Willkommen in München! Waren Sie schon einmal hier?

Justin Hartley: Nein, ich war noch nie in Deutschland! Wir sind gestern angereist und konnten vor dem Abendessen schon ein bisschen spazieren gehen. Und jetzt bin ich hier!

teleschau: Wie war Ihr erster Eindruck?

Hartley: Es ist wundervoll! Die Stadt ist so sauber. Es sieht aus wie einer Postkarte! Ich bin gespannt, was uns die Verantwortlichen von hier noch beim Sightseeing zeigen werden!

„Geduld kommt mit der Lebenserfahrung“

„Tracker“ erzählt seit 2024 von dem Überlebenskünstler Colter Shaw (Justin Hartley), der gegen Bezahlung nach vermissten Personen in den USA sucht. (Bild: 2022 CBS Broadcasting Inc.) Copyright: 2022 CBS Broadcasting Inc.

teleschau: In „Tracker“ spielen Sie einen Mann, der die meiste Zeit seines Lebens in einem Trailer verbringt: Wären so ein Job und ein Leben auf der Straße etwas für Sie?

Hartley: Ja, denn als Schauspieler führe ich in gewisser Weise genau dieses Leben. Ich bin immer wieder unterwegs und finde mich an den unterschiedlichsten Orten wieder. Aber was ich dazu sagen muss: Der Airstream ist winzig! Ich weiß nicht, ob da mehr als eine Person hineinpassen würde. Aber die Vorstellung, so zu leben ist großartig. Die ganze Serie ist auf dieser Vorstellung aufgebaut: Es gibt diesen Typen, der quer durchs Land reist und dabei die verschiedene Menschen kennenlernt und die unterschiedlichsten Erfahrungen macht. Das ist sicher ein erfülltes Leben.

teleschau: Welche Fähigkeiten muss man mitbringen, um ein guter Tracker zu sein?

Hartley: Die Art und Weise, wie wir diese Figur angelegt haben, ist natürlich von der zugrundeliegenden Romanreihe inspiriert. Wobei wir manche Aspekte seines Charakters für die Serie aber noch einmal intensiviert haben: Seine Geduld und seine Ruhe in Stresssituationen sind schon so etwas wie eine Superkraft.

teleschau: Würden Sie sich selbst auch als eine geduldige Person beschreiben?

Hartley: Das ist eine Frage, die wir besser den Menschen in meinem Umfeld stellen sollten. (lacht) Aber ich glaube schon, dass meine Frau mich als geduldig beschreiben würde. Die Geduld kommt mit der Lebenserfahrung. Ich glaube, ich bin heutzutage sehr viel geduldiger als ich es noch vor zehn Jahren war. Und ich hoffe, dass ich in zehn Jahren noch geduldiger als heutzutage sein werde. (lacht)

„Ich habe die Hälfte meiner Karriere in Kanada verbracht“

In den USA feierte die vierte Staffel mit Justin Hartley in der Hauptrolle bereits Anfang Oktober Premiere. (Bild: Disney/2024 CBS Broadcasting Inc. ) Copyright: Disney/2024 CBS Broadcasting Inc.

teleschau: „Tracker“ geht nun in die vierte Staffel. Was ist das Geheimnis der Serie?

Hartley: Oh Mann, wenn ich Ihnen das verraten könnte ... Ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir ein fantastisches Team sind. Ich glaube, dass die Leute auch Trost in einer Serie finden, die realitätsnah ist. Trotzdem erwartet einen jede Woche ein neues Abenteuer. Es ist eine spannende Serie.

teleschau: Nach drei Staffeln in Vancouver wurde die vierte Staffel nun in Los Angeles gedreht und produziert. Welchen Einfluss hat das auf die erzählten Geschichten?

Hartley: „Tracker“ ist eine Roadshow. Das heißt, der Typ reist quer durchs Land. Ironischerweise haben wir die ersten drei Staffeln in Kanada gedreht, während wir erzählen, dass er durch die USA reist. Die Landschaften müssen sich ändern. Und wenn es ein bisschen zu sehr nach dem Nordwesten aussieht, können wir nicht die Illusion erzeugen, dass er durch das ganze Land reist. Los Angeles gibt uns die Möglichkeit, an einem Tag am Ozean, in den Bergen und in einer Großstadt oder im Wald zu drehen. Das ist schon sehr schön.

teleschau: Wo drehen Sie als Schauspieler lieber: In Kanada oder in den USA?

Hartley: Ich mag beides. Vor vielen Jahren drehte ich die Serie „Smallville“ in Vancouver. Ich drehte eine andere namens „Emily Owens“, die leider niemand gesehen hat, in Vancouver. Und dann eben die ersten drei Staffeln von „Tracker“. Mit anderen Worten: Ich habe die Hälfte meiner Karriere in Kanada verbracht. Aber ich lebe in Los Angeles. Es ist auf jeden Fall schön, dass ich nach dem Dreh nach Hause gehen und in meinem eigenen Bett schlafen kann. Aber ich liebe Kanada und die Menschen dort genauso.

Über gemeinsame Drehs mit seiner Ehefrau

„Die Stadt ist so sauber“, wundert sich Justin Hartley bei seinem ersten Besuch in München: „Es sieht aus wie einer Postkarte!“ (Bild: Disney/2026 König Photographie) Copyright: Disney/2026 König Photographie

teleschau: Würden Sie sagen, „Tracker“ ist eine typisch amerikanische Serie? Würde sie vielleicht anders aussehen, wenn sie zum Beispiel in Europa spielen würde?

Hartley: Tatsächlich haben wir uns diese Frage auch schon gestellt. Das Interesse dafür ist definitiv da. „Tracker“ ist definitiv eine typisch amerikanische Serie. Aber es wäre interessant zu sehen, was passiert, wenn du die Figur Colter Shaw in eine andere Kultur verpflanzt. Die Vorstellung, Colter Shaw nach München zu bringen, finde ich großartig! Hoffentlich können wir das eines Tages wirklich machen.

teleschau: Was zeichnet den typisch amerikanischen Lebensstil für Sie aus?

Hartley: (lacht) Das hängt davon ab, wo in den USA man lebt. Aber das ist ja das eigentlich coole an „Tracker“: Man sieht Colter in einer Folge vielleicht in New York City. Das ist eine ganz andere Kultur als jene, die er in Austin, Texas, Dallas oder Los Angeles erfahren würde. Es gibt Dinge, die vielleicht den Menschen in Montana wichtig sind, aber nicht unbedingt auch in Los Angeles. Colter Shaw kann immer wieder einzelne Aspekte von alledem erleben.

teleschau: In einem Interview zur neuen Staffel verrieten Sie, dass auch Ihre Ehefrau Sofia Pernas als Billie zurückkehren wird. Wie ist, mit der Partnerin gemeinsam vor der Kamera zu stehen? Fällt es Ihnen schwer, nach einem Drehtag zu Hause abzuschalten?

Hartley: Nein, überhaupt nicht. Es ist mir eine Freude, sie am Set zu haben! Sie ist extrem talentiert. Es macht Spaß, mit ihr über die Dreharbeiten zu sprechen: Wenn ich nach den Dreharbeiten nach Hause komme, erzähle ich ihr von meinem Tag. Aber wenn wir zusammen drehen, dann können wir uns abends über unsere gemeinsamen Erlebnisse austauschen. Das ist sehr besonders!

Über den großen Einfluss von „This Is Us“

„Tracker“ spielt in den USA, doch die Dreharbeiten mit Justin Hartley fanden lange in Vancouver statt. (Bild: Disney/2022 CBS Broadcasting Inc. ) Copyright: Disney/2022 CBS Broadcasting Inc.

teleschau: Hierzulande kennen Sie die meisten aus „This Is Us“. Welchen Einfluss hatte die Serie auf Ihr Leben im Allgemeinen?

Hartley: Ich glaube, sie ist der Grund dafür, dass ich heute hier sitze. Den Erfolg von „Tracker“ haben wir ganz sicher auch „This Is Us“ zu verdanken. Diese Serie hat das Fernsehen für viele Menschen verändert. Die Leute haben sich selbst in der einen oder anderen Figur aus der Serie wiedererkannt. Das Vertrauen, das die Leute in diese Erzählweise und diese Figuren hatten, beeinflusste am Ende auch ihr Vertrauen in mich als Schauspieler. Ich werde „This Is Us“ immer verbunden bleiben.

teleschau: Stehen Sie mit Ihren Kostars aus „This Is Us“ noch in Kontakt?

Hartley: Ja, das sind alles wundervolle Menschen! Ich liebe sie.

teleschau: Welche Rolle entspricht eher Ihrem persönlichen Naturell: Colter Shaw oder Kevin Pearson?

Hartley: Ich glaube, die aktuelle Version von Colter Shaw oder Kevin in einer der späteren Staffeln, wenn er erwachsen geworden ist. Anfangs ist er ein ziemlicher Chaot, am Ende hat er einiges von dem begriffen, was es im Leben zu begreifen gilt.

teleschau: Warum sehen Sie sich darin wieder?

Seit 2021 ist Justin Hartley mit der Schauspielerin und dem Model Sofia Pernas verheiratet. (Bild: 2026 Getty Images/Frazer Harrison) Copyright: 2026 Getty Images/Frazer Harrison

Hartley: Hoffentlich strahle ich ein bisschen was von ihrer Selbstsicherheit aus. Beide Figuren strahlen eine gewisse Ruhe aus. Sie haben viel gesehen und überlebt.

Disney ist „lebenslange Unterhaltung“

teleschau: „Tracker“ feiert demnächst seine deutsche Free-TV-Premiere bei Disney TV. Sind Sie mehr der Streaming- oder der lineare Fernsehzuschauer?

Hartley: (überlegt) Ich sehe Vorteile auf beiden Seiten. Wenn ich freihabe, liebe ich es, Serien zu bingen. Aber ich liebe es auch, mich die ganze Woche lang auf die Veröffentlichung einer neuen Folge zu freuen.

teleschau: Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Disney denken?

Hartley: Lebenslange Unterhaltung! Wann immer ich mich mit Leuten über ihre absoluten Lieblingsformate unterhalte, kann ich mir sicher sein, dass Disney in irgendeiner Form darin involviert ist.

teleschau: Was sind Ihre Lieblingsfilme von Disney aus Ihrer Kindheit?

Hartley: Oh Gott, da gibt es die Marvel-Filme, dann natürlich „Star Wars“ ... Ich glaube, die Liste ist endlos.

teleschau: Welchen Einfluss haben diese Filme noch heute auf Sie?

Hartley: Jeder von uns kennt Filme, die einen jedesmal aufs neue berühren, wenn wir sie anschauen. Natürlich kennt man die Geschichte bereits, doch seit dem letzten Mal, als man den Film gesehen hat, hat man wieder neue Dinge erlebt, weshalb man einzelne Szenen oder Witze dann vielleicht wieder auf eine neue Art interpretiert.

teleschau: Letzte Frage: Welche Rolle würden Sie gerne noch in Ihrem Leben spielen?

Hartley: Irgendwas mit Baseball wäre toll! Ich habe früher selbst gespielt und liebe es immer noch anzuschauen. (tsch)