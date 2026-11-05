„Wer weiß denn sowas?“Moderator Kai Pflaume sichert sich Weltrekord im ARD-Studio

Kai Pflaume hat einen Eintrag bei Guinness World Records erzielt. Wie der 59-jährige Moderator am Dienstag auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, absolvierte er zum Auftakt der 13. Staffel der Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ die längste Strecke, die je während einer Fernsehmoderation gelaufen wurde. Pflaume präsentierte sich im Anschluss mit Urkunde und Lorbeerkranz im Hamburger Fernsehstudio neben einer offiziellen Schiedsrichterin sowie den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring.

Ausdauerleistung im Rundkurs

Als Richtwert für den Versuch setzte die ARD vorab die klassische Marathondistanz von 42,195 Kilometern an. Bei einer Rundkurslänge von etwa 30 Metern im Studio entsprach dies einer Distanz von rund 1.400 Runden. Die Ausstrahlung begann um 18.00 Uhr im Ersten und wurde nach dem regulären Sendeende in der Mediathek fortgeführt. Pflaume selbst kalkulierte im Vorfeld mit rund sechs Stunden Dauer.

Er erklärte, dass er zwar bereits sportliche Aufgaben bewältigt habe, ein solcher Versuch unter Live-Bedingungen jedoch eine gänzlich andere Beanspruchung darstelle. Man benötige einen sehr guten Tag, um Konzentration und Energie zu halten. Vor dem Start äußerte er zudem die Hoffnung, „dass die Gelenke mitmachen“.

Anerkennung von Spitzensportlern

Unterstützung auf der Strecke leisteten Hoëcker und Möhring als Helfer. Unter den Studiogästen befanden sich auch mehrere Leistungssportler, die die Ausdauerleistung des Moderators verfolgten. Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp gratulierte ihm mit den Worten: „Du bist eine Maschine.“

Leichtathletin Alica Schmidt äußerte anerkennend: „Du bist so krass!!“ Auch Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt meldete sich via Instagram zu Wort und merkte an: „Super, ich hätte einen Drehwurm bekommen.“ Pflaume ist langjähriger Langstreckenläufer. Laut Medienangaben erzielte er zuletzt am 26. April 2026 beim London-Marathon eine persönliche Bestmarke von 3.18.32 Stunden. (jag)