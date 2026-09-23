„Kann nicht sein!“Steffen Henssler stichelt gegen Tim Mälzer - dabei ist der gar nicht anwesend

Es ist nur so eine kleine Nebenfrage. Moderatorin Laura Wontorra sinniert im Staffelfinale von „Grill den Henssler Sommer-Special“, ob Gastgeber Steffen Henssler nicht früher schon mal ein Problem mit der gewünschten Speise hatte. „Du hast das, glaube ich, mal gegen Tim Mälzer gemacht. Und das war nicht so toll, oder?“ Da kontert Steffen Henssler aber verdammt schnell. „Ich habe niemals schlechter als Mälzer gekocht.“

„Das kann nicht sein“, setzt Henssler nach. „Bei allem, was recht ist, bei aller Liebe. Da kannste mich nachts um drei Uhr wecken.“ Und, dann, so impliziert Henssler, würde es auch noch reichen, um Mälzer „abzukochen“. Das Schöne: Henssler arbeitet sich an einem Konkurrenten ab, der gar nicht anwesend ist. Im Staffelfinale treten nämlich Charlotte Engelhardt, Calvin Kleinen und Jan Köppen an. Unter Kochlöffelführung von Koch-Coach Hans Neuner. Neuner hat's in der Sendung nicht leicht. „Hans, du bist heute drei Jahre älter geworden“, sagt Henssler am Ende eines langen und chaotischen Kochabends. Was den Stress angeht, geht's heiß her - allerdings nicht immer auf dem Grill.

Können sie Steffen Henssler abkochen? Ballermann- und Realitystar Calvin, Moderatorin Charlotte Engelhardt und Moderator Jan Köppen (von links) versuchen es zumindest. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Wer leidet mehr unter der fehlenden Hitze und wer liefert der Jury aus Jana Ina Zarrella, Alexander Herrmann und Joachim Llambi zum Staffelfinale die schmackhaftere „Henkersmahlzeit“, wie Joachim Llambi sagt? Die laut Statistik 190. „Grill den Henssler“-Sendung zeigt es: am Sonntag, 27. September, um 20.15 Uhr bei VOX und schon vorab bei RTL+.

Der Mälzer-Henssler-Zwist hat Tradition

„Mälzer“ ist für Henssler immer noch ein Wort, das ihn sofort auf mindestens 120 bringt. Die freundschaftliche Rivalität, die nicht nur am Grill, sondern auch mit Sprüchen ausgelebt wird, hat Tradition. Mälzer nannte Henssler in einem Interview mal augenzwinkernd „die größte Großfresse im deutschen Kochfernsehen“. Henssler revanchierte sich scherzhaft, indem er als besseren Improvisator in der Küche Mälzer nannte. Weil: „Wer nichts kann, muss auch ständig improvisieren!“

Vielleicht wäre es mal wieder Zeit für ein direktes Duell. Zuletzt war Mälzer 2023 beim GDH-Sommer-Special in Magdeburg zu Gast. Damals siegte er 94:80 und revanchierte sich so für die im ersten „Henssler vs. Mälzer“-Special im August 2020 erlittene 83:93-Pleite. Im September 2018 gab es zudem ein Dessert-Duell, als Mälzer überraschend statt des angekündigten Dennis aus Hürth (Martin Klempnow) für die Nachspeise einsprang. Henssler blieb cool und gewann den Gang 17:7 - eine wirklich süße Angelegenheit für ihn.

Bei den beiden beliebten TV-Köchen geht's immer hoch und heiß und sehr eng her. Bei den zehn Duellen, die sie sich in der gemeinsamen Show „Mälzer und Henssler liefern ab“ lieferten, verbuchte jeder vier Siege, dazu gab es zwei Unentschieden. (tsch)