Kylie Jenner hat am Montag einen neuen Vlog auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht, der für viel Aufsehen sorgt. Unter dem Titel „Vlog: Reise mit mir nach St. Tropez“ nimmt die 29-jährige Unternehmerin und Reality-TV-Persönlichkeit ihre Zuschauer:innen mit auf die Reise zu einer Hochzeit an die Côte d’Azur.

Innerhalb kurzer Zeit verzeichnete das rund achtminütige Video bereits über 35 Millionen Aufrufe auf der Plattform X. Der Clip beginnt mit Alltagsszenen im Haus der Kardashian-Schwester: Die Multi-Millionärin zeigt sich im Luxus-SUV G-Klasse von Mercedes-AMG, wählt in ihrer geräumigen Garderobe Kleider aus und präsentiert eine Auswahl an teuren Handtaschen.

Kardashian-Schwester Kylie Jenner protzt mit ihrem Reichtum

Besonders im Fokus stehen maßgeschneiderte Abendkleider, darunter ein auffälliges gelbes Versace-Ensemble und weitere Roben, die sie für die Hochzeit anprobiert. Kein Wunder, denn sie schwimmt im Geld. Ihr Vermögen wurde 2026 grob auf etwa 700 Millionen US-Dollar geschätzt.

Sie erklärt, die Kleider seien eigens für die Reise angepasst worden. Auch Alltagselemente wie die Zubereitung eines Getränks und kurze Momente mit einem Haustier sind zu sehen.

Kylie Jenner reist alleine im Privatjet

Der Höhepunkt des Videos ist die Anreise per Privatjet. Jenner filmt den Innenraum der Maschine, eine Bombardier Global 7500, und zeigt das Bett sowie die Bordbar. Sie lässt sich von der Crew bedienen und macht es sich gemütlich.

Mit einem Cocktail in der Hand und in entspannter Pose wirkt sie völlig in ihrem Element. Offenbar reiste sie weitgehend alleine. Der Flug führte von Kalifornien über einen Zwischenstopp in Europa nach Nizza und von dort weiter nach Saint-Tropez.

Timothée Chalamet und Kylie Jenner sind seit 2023 zusammen

Anlass der Reise war die Hochzeit des Filmproduzenten Ryan Friedkin mit Julia LeBlanc im Château de La Messardière. Laut Medienberichten nahm Jenner die Veranstaltung gemeinsam mit ihrem Partner, dem Schauspieler Timothée Chalamet, wahr. In ihrem Vlog erwähnt sie die Hochzeit jedoch nur beiläufig und zeigt keine gemeinsamen Aufnahmen mit ihm.

Sind seit 2023 ein Paar: Timothée Chalamet und Kylie Jenner (Archivfoto) Copyright: Getty Images via AFP

Während viele Fans den Vlog als unterhaltsamen Einblick in das Leben der Milliardärin begrüßten und weitere Videos forderten, wurde in den Kommentaren und in den sozialen Medien auch deutliche Kritik laut. Nutzer wiesen auf den hohen CO₂-Fußabdruck eines Privatjet-Flugs hin und fragten, wie sich ein solcher Lebensstil mit den aktuellen Klimaschutzdiskussionen verträgt. Andere kommentierten die Diskrepanz zwischen dem gezeigten Überfluss und den Herausforderungen der Gesellschaft.

Kylie Jenner ist eine US-amerikanische Unternehmerin, Medienpersönlichkeit und Influencerin. Sie wurde am 10. August 1997 in Los Angeles geboren und ist die jüngste Tochter von Kris und Caitlyn Jenner. Seit 2013 ist sie mit dem Hollywood-Star Timothée Chalamet zusammen. (mbr)