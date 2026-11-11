Karlsruhe und Nürnberg „im Ruhrpott“Bill Kaulitz offenbart peinliche Geografie-Lücken

„Du kennst dich ja nicht so aus geografisch“, stellt Tom Kaulitz im Gespräch mit seinem Bruder Bill fest. Der wiederum bestätigt diese Annahme in der aktuellen Ausgabe des Podcasts „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ umgehend: „Die Tage habe ich überlegt, wo Nürnberg ist. Also hätte mich jetzt jemand gefragt, hätte ich gedacht, im Ruhrpott.“ Inzwischen habe er jedoch erfahren, dass sich die Stadt in Bayern befinde.

„Das würde ich gerne mal machen bei uns im Backstage“, sinniert Tom daraufhin. „Wir machen jetzt eine Deutschlandkarte!“ In einem Spiel solle dann jedes Band- und Crewmitglied die eigenen geografischen Kenntnisse unter Beweis stellen. „Und wer am schlechtesten ist, muss dann immer einen Shot trinken“, überlegt der Ehemann von Heidi Klum. Bill ist jedoch überzeugt: „Das könnte ich nicht.“

Bill Kaulitz: „Ich gebe ja zu, wenn ich was nicht weiß“

„Was ist denn noch so eine Stadt zum Beispiel?“, bittet der Tokio-Hotel-Frontmann seinen Bruder um einen weiteren Ortsnamen. Tom nennt Karlsruhe - und bekommt daraufhin von Bill zu hören: „Ja, das ist Ruhrpott.“ Ohne seinen Podcast-Partner zu korrigieren, macht Tom weiter und will wissen, wo sich Würzburg befindet. „Wüsste ich nicht, wo das ist“, räumt Bill ein. „Könnte auch im Norden sein.“

Sorgen, im Landkarten-Trinkspiel schlecht abzuschneiden, plagen den Sänger dennoch nicht. Schließlich seien seine Bandkollegen Georg Listing und Gustav Schäfer ebenfalls „nicht gut“ darin. „Da fühle ich mich total gewachsen“, lacht Bill. „Das sind auch zwei Hohlbirnen. Die wissen nicht viel. Die tun immer so, als ob die viel wissen, ist aber nicht so! Da lässt man sich oft von einschüchtern.“ Er selbst hingegen stehe zu seiner eigenen Ahnungslosigkeit: „Ich gebe ja zu, wenn ich was nicht weiß.“

Derzeit befinden sich die in Leipzig geborenen Zwillinge Tom und Bill Kaulitz mit ihrer Band Tokio Hotel auf Tour - unter anderem auch in Deutschland. Nach Auftritten in Städten wie Hamburg, Berlin und Nürnberg stehen in den kommenden Wochen unter anderem noch Konzerte in München, Paris und Madrid an. (tsch)