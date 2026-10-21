Kastelruther-Spatzen-Sänger kritisiert Schlagershows„Man schüttelt manchmal schon den Kopf“

Norbert Rier steht seit Jahrzehnten mit den Kastelruther Spatzen auf der Bühne. Auch im Fernsehen ist der Südtiroler regelmäßig zu sehen. Erst kürzlich trat er etwa in der letzten Staffel von „Immer wieder sonntags“ auf. Mit manchen großen Schlagershows kann der 66-Jährige allerdings wenig anfangen. Das machte er jetzt im Gespräch mit „Schlager.de“ deutlich.

Vor allem die Auswahl der Gäste stößt dem Musiker sauer auf. „Da sind halt nur immer wieder die bestimmten Künstler dabei, die da mit in dem Boot drinnen sind“, kritisierte Rier. Seiner Ansicht nach bestimmen Plattenfirmen und Medien maßgeblich darüber, wer im Fernsehen auftreten dürfe. Für viele andere Künstlerinnen und Künstler blieben die Türen dagegen verschlossen.

„Man sollte sich nicht ärgern“

Auch die aufwendige Gestaltung solcher Sendungen gefällt dem Sänger nicht. Besonders aufwändige Shows wie die von Florian Silbereisen moderierten Primetime-Formate sieht er kritisch. Die zahlreichen Lichteffekte würden seiner Meinung nach eher von den Auftritten ablenken. Bei der grellen Inszenierung bekomme „man direkt Kopfweh“. Der eigentliche Musikgenuss bleibe dabei auf der Strecke.

Ganz gelassen nimmt Rier diese Entwicklung offenbar nicht hin. „Man sollte sich nicht ärgern“, räumte der Frontmann der Kastelruther Spatzen ein. „Aber man schüttelt manchmal schon den Kopf.“ (tsch)