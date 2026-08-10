„Katzenklappe“Daniela Katzenberger plant Debüt als Stand-up-Comedienne

Daniela Katzenberger (39) schlägt ein neues Kapitel auf. Nachdem die Blondine in den letzten Jahren ihre Leidenschaft für Fitness und Bodybuilding-Wettkämpfe entdeckt hatte, zieht es sie nun auf die nächste große Bühne: Der ehemalige „Goodbye Deutschland“-Star will sich erstmals als Stand-up-Comedienne versuchen.

Unter dem Titel „Katzenklappe“ feiert sie am Samstag, 29. August, im Kölner „NightWash club“ ihr Comedy-Debüt und möchte das Publikum mit Geschichten aus ihrem eigenen Leben zum Lachen bringen. Ihr Comedy-Programm soll sich um persönliche Erlebnisse, Höhen und Tiefen sowie Anekdoten aus ihrem Alltag drehen. Der Vorverkauf für die Veranstaltung soll in Kürze starten.

Der Auftritt wird zudem auch für die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer zu sehen sein: Das Comedy-Debüt der „Katze“ wird Teil der neuen Staffel ihrer VOX-Doku „Daniela Katzenberger“, die noch im Laufe dieses Jahres ausgestrahlt werden soll.

Vor ihrem ersten Auftritt zeigt sich Katzenberger trotz aller Vorfreude auch etwas nervös. „Ich sch... mir zwar ins Hemd, aber ich mach's!“, wird sie in einer Ankündigung zitiert. Stand-up-Comedy sei etwas, „was ich wirklich machen will - und wenn ich es nur einmal mache und dann nie wieder“, so Katzenberger. „Ich würde ja auch nur einmal im Leben Fallschirm springen - es gibt Dinge, die macht man nur einmal.“ (tsch)