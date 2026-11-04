Kaulitz-Brüder ledern gegen Kollegen ab„Junge, du wirst es nicht schaffen zu 'Wetten, dass..?'“

„Wir haben ja eine Top-Fünf gemacht von Leuten, die wir nicht mögen“, plaudert Bill Kaulitz im Podcast „Kaulitz Hills“ aus dem Nähkästchen. „Wir lästern ja viel auf Tour über andere Künstler“, gibt der Tokio-Hotel-Sänger einen Einblick, dass sich in dieser Liste auch zwei Musiker befinden würden. Namen nennen er und sein Zwillingsbruder zwar nicht, verraten aber ein paar Details - und kommen wenig später dann auch auf einen Künstler zu sprechen, der sich selbst vehement für „Wetten, dass..?“ ins Gespräch bringe.

Eine Sängerin, die in der berüchtigten Top-Fünf-Liste stehe, sei sehr zimperlich, sagt Bill, und habe „immer Durchfall“. Er erklärt: „Weil die fängt schon morgens an zu trinken.“ Da zeigt sich Tom Kaulitz überrascht: „Ach wirklich? Das wusste ich gar nicht.“ Der Mann von Heidi Klum stimmt jedoch zu, dass sich die besagte Musikerin von morgens bis abends nur beschweren würde - ganz anders als die beiden Brüder, wie sie versichern.

„Wir sind schon pflegeleicht. Wir nehmen Sachen ja auch mit Humor, wenn was nicht klappt“, argumentiert Tom. Das könne der Sänger, der in der Liste von Bill ganz oben platziert sei, offenbar nicht: „Der hat keinen Humor. Der kann ja über sich nicht lachen. Der nimmt sich so ernst und der findet sich so geil. Und deswegen ist er mir ein Unsympath, ohne dass ich den kenne“, stellt der 37-Jährige klar. Im Zusammenhang mit „Wetten, dass..?“ fällt Bill wenig später noch ein weiterer Künstler ein, den er nicht ausstehen könne ...

Sänger drängt sich für „Wetten, dass..?“ auf - offenbar vergeblich

„Wir kennen ja einen Sänger, der drängt sich ja auf für 'Wetten, dass..?'. Und das finde ich ein bisschen viel“, so Bill. Dieser Musiker, der ebenfalls nicht näher benannt wird, würde sowohl Tom als auch Bill immer wieder privat anschreiben wegen der ZDF-Sendung, die am 5. Dezember erstmals von den beiden Brüdern moderiert wird.

Tom erzählt, dass er ihm auch geantwortet und versprochen habe: „Ich werfe deinen Namen mit ins Rennen.“ Bill hingegen habe die Nachricht ignoriert - „und er lässt es nicht gut sein“, ärgert sich der Frontmann. Er wird deutlich: „Ich denke mir so: Junge, du wirst es nicht schaffen zu 'Wetten, dass..?'! Wie oft willst du noch fragen?“

Das sehe Tom zwar ähnlich, wisse aber nicht, wie er ihm das beibringen soll: „Das bringe ich nicht übers Herz.“ Zimperlich ist Bill in dieser Angelegenheit jedenfalls nicht: „Ich schon. Ich mag den eh nicht.“ Tom falle es jedoch schwer, einem Kollegen klarzumachen, dass es nicht für die Show reichen würde. Er beichtet: „Ich habe jetzt selbst in der letzten Nachricht ... Ich kann es jetzt nicht erzählen. Ich habe ein bisschen geflunkert sogar noch und habe gesagt, ich werfe es noch mal rein, ich gebe noch mal alles.“

„Ach, Tom“, wirft ihm sein Bruder vor, zu nett zu sein. Schließlich sind sich die Podcaster einig, was sie dem aufdringlichen Sänger mitteilen: „Sorry, wir sind schon voll besetzt.“ Wer bislang auf der Gäste-Liste der ersten „Wette, dass..?“-Ausgabe seit mehr als drei Jahren steht, ist noch nicht bekannt. (tsch)