„Kaulitz & Kaulitz“Netflix verkündet Entscheidung über Fortsetzung

Es bahnt sich das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte des wohl bekanntesten Bruder-Duos Deutschlands an: Wie Netflix nun bestätigt hat, soll der 2026 erschienenen dritten Staffel der Doku-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ 2027 eine vierte folgen. Auch im nächsten Jahr wird es also wieder so unterhaltsame wie dramatische Einblicke in den Lebensalltag von Tom und Bill Kaulitz geben.

In der dritten Staffel wurden die beiden Musiker, die 2005 mit ihrer Band Tokio Hotel den Durchbruch schafften, von einem Kamerateam bei der Rückkehr in ihre Heimatstadt Magdeburg begleitet. Die Reise stellte die enge Beziehung der Zwillinge auf die Probe - und auch im Netz regte die Serie erneut zu heftigen Diskussionen an.

In der vierten Staffel sollen die Lehren, die die beiden aus den Erfahrungen, die sie in Magdeburg gemacht haben, im Mittelpunkt stehen. Dabei wird es auch um die neue Dynamik zwischen den Brüdern gehen. Mit weiteren Details hält sich der Streaminganbieter bislang bedeckt. Wann Fans die neue Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ zu sehen bekommen werden, ist noch nicht bekannt. Aktuell scheinen diese aber ohnehin noch mit den aktuellen Folgen beschäftigt zu sein: Auch drei Wochen nach Premiere findet sich die dritte Staffel noch auf Platz 3 der bei Netflix am meisten gestreamten Serien.

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