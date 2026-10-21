„Kein besonders beliebter Kanzler“Bryan Adams legt Friedrich Merz den Rücktritt nahe

Er verfolge die deutsche Innenpolitik „nicht im Detail“. Dennoch vertritt Bryan Adams eine klare Meinung zum hiesigen Regierungschef. In einem Interview mit dem „Stern“ erklärte der kanadische Musiker nun: „Man muss auch kein Experte sein, um zu erkennen, dass Friedrich Merz kein besonders beliebter Bundeskanzler ist.“

Im Dialog mit Menschen in Deutschland habe Adams festgestellt, dass die Bevölkerung „nicht sonderlich beeindruckt“ von Merz sei. Dem Bundeskanzler legte der Sänger deshalb den Rücktritt ans Herz. „Das Wunderbare an der Demokratie ist ja, dass die Wähler alle vier Jahre die Möglichkeit haben, eine Regierung abzuwählen. Wenn allerdings offensichtlich wird, dass man nicht mehr gewollt ist, sollte man auch wissen, wann es Zeit ist, zu gehen“, sagte Adams. „Man verbeugt sich, sagt vielen Dank und überlässt dem Nächsten das Feld. Viel Glück!“

Bryan Adams über Deutschland: „Die Züge könnten öffenbar etwas pünktlicher sein“

Es sei „ein uraltes Problem der Politik“, dass sich die Menschen nicht ernst genommen fühlen, erklärte der 66-Jährige zudem. Er habe mit Blick auf Länder wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland den Eindruck, „dass die Sorgen der einfachen Menschen in der Politik zu wenig Gehör finden“. Dies führe Adams zufolge oftmals dazu, dass sich Wählerinnen und Wähler eher den extremen Rändern zuwenden - so, wie es derzeit auch in Deutschland geschehe.

Abseits der Politik scheint Bryan Adams der Bundesrepublik allerdings einiges abgewinnen zu können. Es gebe hierzulande „vieles, auf das man stolz sein kann“, gab er im „Stern“-Interview zu bedenken. „Es ist ein unglaublich freundliches Land, hier funktioniert alles“, schwärmte er - nicht, ohne einzuräumen: „Na gut, die Züge könnten offenbar etwas pünktlicher sein.“ Abgesehen davon scheine sich Deutschland in den Augen des Rockstars jedoch „in einem ziemlich guten Zustand“ zu befinden. (tsch)